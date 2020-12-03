رياضة

بعد تسجيل هدفه رقم 750.. ما هو التحدي الجديد الذي وضعه رونالدو لنفسه؟

Lebanon 24
03-12-2020 | 09:00
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سجل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الهدف 750 في مسيرته خلال الفوز 3-صفر على دينامو كييف، يوم الأربعاء، بينما أصبحت ستيفاني فرابارت أول سيدة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأحرز فيديريكو كييزا هدفه الأول على الإطلاق في دوري الأبطال، كما هز ألفارو موراتا الشباك فيما حقق رونالدو إنجازا آخر لكن الهدف جاء عندما اصطدمت الكرة بقدمه.
 



وسجل رونالدو، البالغ عمره 35 عاما، 450 هدفا مع ريال مدريد و118 مع مانشستر يونايتد و102 مع البرتغال، مقابل 75 هدفا مع يوفنتوس وخمسة أهداف فقط مع فريقه الأول سبورتنج لشبونة.

وكتب رونالدو في حسابه في إنستغرام، "750 هدفا، 750 لحظة سعيدة، 750 ابتسامة على وجوه الجماهير. الشكر لكل اللاعبين والمدربين الذين ساعدوني للوصول إلى هذا الرقم المذهل، الشكر أيضا إلى جميع المنافسين الذين أجبروني على الاجتهاد كل يوم". مضيفا: "المحطة التالية: 800 هدف".
ومع ضمان يوفنتوس التأهل في المجموعة السابعة وخروج دينامو كييف كان التركيز على فرابارت، لكن السيدة الفرنسية لم تظهر كثيرا في إشارة جيدة لأداء أي حكم.

وأشهرت فرابارت، التي قادت مباراتها الأولى في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في أبريل 2019، البطاقة الصفراء ثلاث مرات، وتجاهلت مطالب الفريق الأوكراني بالحصول على ركاة جزاء بعد تدخل من ليوناردو بونوتشي على بنجامين فربيتش.

وتقدم يوفنتوس، صاحب المركز الثاني في المجموعة برصيد 12 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن برشلونة، في الدقيقة 21 عندما حول كييزا تمريرة أليكس ساندرو العرضية بضربة رأس في المرمى.

وهذا هو الهدف الأول لكييزا ويأتي بعد أكثر من 20 عاما من هدف والده إنريكو كييز الأخير مع فيورنتينا في مرمى بوردو.

وسدد رونالدو في القائم في الشوط الأول لكنه هز الشباك في الدقيقة 57، محرزا هدفه العاشر في ثماني مباريات هذا الموسم.

وأرسل كييزا تمريرة عرضية منخفضة أبعدها الحارس جورجي بوشتشمان لترتد من موراتا وتصطدم في رونالدو إلى داخل الشباك. واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وساهم كييزا في الهدف الثالث إلى موراتا في الدقيقة 66.

وقال ميرسا لوسيسكو مدرب دينامو كييف، "لا يمكنني القول إننا لعبنا بشكل جيد لكن الأخطاء الدفاعية كلفتنا الكثير. الأمر صعب بوجود لاعبين بعمر 21 و18 عاما في الدفاع. هذه الأخطاء كلفتنا الكثير، نفتقر للخبرة فقط".
المصدر: سبوتنيك
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