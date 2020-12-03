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رياضة
"تشيلسي" يقسو على "إشبيلية" في "دوري الأبطال".. و"كراسنودار" إلى "الأوروبي"
Lebanon 24
03-12-2020
|
21:00
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حقق نادي "تشيلسي" الإنكليزي فوزاً عريضاً على مضيفه نادي "إشبيلية" الإسباني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، أمس الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وفي المباراة التي أقيمت لحساب المجموعة الخامسة، تألق النجم الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم "البلوز" بتسجيله أهداف فريقه الأربعة "سوبر هاتريك" في شباك الفريق الأندلسي في الدقائق 8 و54 و74 و83 من ركلة جزاء.
وبهذا الفوز الكبير، ضمن "تشيلسي" إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة الخامسة بعد أن رفع رصيده إلى 13 نقطة مبتعداً بفارق 3 نقاط عن "إشبيلية" الوصيف.
وحتى في حال خسارة "تشيلسي" في الجولة الأخيرة وفوز إشبيلية سيبقى "البلوز" متصدراً بأفضلية المواجهات المباشرة كون مباراة الذهاب بينهما في الجولة الأولى انتهت بالتعادل.
يذكر أنّ بطاقتي التأهل لدور الـ16 عن المجموعة الخامسة حسمتا منذ الجولة الماضية لمصلحة فريقي "تشيلسي" و"إشبيلية" اللذين تنافسا بالأمس على صدارة المجموعة فقط.
في المقابل، ضمن "كراسنودار" الروسي (4 نقاط) المركز الثالث في المجموعة وانتزع بطاقة الدوري الأوروبي بتغلبه على ضيفه "رين" الفرنسي متذيل الترتيب بنقطة يتيمة في وقت سابق أمس.
المصدر:
روسيا اليوم
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