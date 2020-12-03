وفاة لاعب "العهد" السابق و"الحكمة" الحالي محمد فحص

توفّي لاعب نادي "الحكمة" حالياً و"العهد" سابقاً، محمد فحص (22 عاماً) ابن بلدة جبشيت - النبطية، إثر تعرّضه لنوبة قلبية حادّة صباح اليوم الخميس.

ونعى نادي "الحكمة" اللاعب الراحل في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، جاء فيه: "فجعت عائلة نادي "الحكمة الرياضي" - بيروت بوفاة لاعب كرة القدم في النادي الشاب محمد فحص (22 سنة) بعد اصابته بنوبة قلبية حادة صباح الخميس 3 كانون الاول 2020".

وأضاف: "إنّ نادي "الحكمة" خسر برحيل محمد فحص لاعباً وابناً من عائلته الصغيرة والكبيرة".

وختم: "يعزي نادي "الحكمة" الرياضي نفسه وأسرة النادي وجمهوره وعائلة اللاعب الخلوق وشقيقه لاعب الفريق حسين وعائلة كرة القدم اللبنانية، ويطلب من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان ويسكن الفقيد فسيح جناته".

ونعى الإتحاد اللبناني لكرة القدم اللاعب فحص، في بيان، جاء فيه: "ببالغ من الحزن والأسى ينعي الاتحاد اللبناني لكرة القدم لاعب المنتخب الوطني المأسوف على شبابه محمد علي فحص اثر تعرّضه لنوبة قلبية حادّة.

فحص الذي خسرته عائلته الصغيرة، خسره لبنان ورياضته وشبابه وجماهيره، وفي هذه المناسبة الأليمة، يتقدّم الاتحاد اللبناني من عائلة الفقيد ومن العائلة الكروية بأحرّ التعازي ونسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبّيه الصبر والسلوان".



كذلك نعاه فريقه السابق نادي "العهد"، في منشور جاء فيه: "فجعت كرة القدم اللبنانية بالوفاة المفاجئة للمهاجم الشاب محمد علي فحص إثر ذبحة قلبية فجر اليوم.

وكان محمد علي فحص قد بدأ مسيرته في اللعبة في نادي "العهد" مع شقيقه التوأم حسين، حيث لعب سنوات عدة مع الفئات العمرية للنادي ولمنتخب لبنان قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة لنادي "شباب الساحل" ثم لـ"النبي شيث" فـ"الحكمة" فـ"الصفاء" فـ"الحكمة" الذي كان يلعب معه في دوري الدرجة الثانية في الموسم الحالي.

نادي "العهد" إدارةً وجهازًا فنياً ولاعبين يتقدمون بأحر التعازي إلى أهل محمد ولاسيما شقيقه حسين، وجميع زملائه ومحبيه في أسرة كرة القدم اللبنانية ونادي "الحكمة" راجين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع راحته ويسكنه فسيح جنانه مع من يحب ويتولى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأطهار عليهم السلام".



