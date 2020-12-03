"أبطال أوروبا".. "برشلونة" يفوز بثلاثية على "فيرينتسفاروش" بغياب ميسي!

تغلب نادي "برشلونة" الإسباني على مضيفه "فيرينتسفاروش" المجري بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما، أمس الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتناوب على تسجيل ثلاثية النادي الكتالوني كل من الفرنسي أنطوان غريزمان والدنماركي مارتين برايثوايت والفرنسي عثمان ديمبلي من ركلة جزاء في الدقائق 14 و20 و28 على الترتيب.





وبهذا الفوز، عزّز "برشلونة" صدارته لفرق المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة متقدماً بـ3 نقاط عن الوصيف "يوفنتوس" الإيطالي الذي حقق فوزاً كبيراً بدوره بثلاثية نظيفة في المباراة الثانية للمجموعة على ضيفه "دينامو كييف" الأوكراني الذي تجمد رصيده عند نقطة يتيمة. وغاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف وقائد "برشلونة "عن المباراة بعد أن قرر المدرب الهولندي رونالد كومان إراحته كون النادي الكتالوني ضمن التأهل لدور الـ16 منذ الجولة الماضية.وبهذا الفوز، عزّز "برشلونة" صدارته لفرق المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة متقدماً بـ3 نقاط عن الوصيف "يوفنتوس" الإيطالي الذي حقق فوزاً كبيراً بدوره بثلاثية نظيفة في المباراة الثانية للمجموعة على ضيفه "دينامو كييف" الأوكراني الذي تجمد رصيده عند نقطة يتيمة.

وسجل ثلاثية "السيدة العجوز" كل من فيديريكو كييزا والبرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني ألفارو موراتا في الدقائق 21 و57 و66 على التوالي.