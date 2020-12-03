رياضة

فوزٌ مدوٍّ لـ"سان جيرمان" على "مان يونايتد" في دوري الأبطال!

Lebanon 24
03-12-2020 | 23:00
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حقّق "باريس سان جيرمان" الفرنسي فوزاً مدوياً على مضيفه "مانشستر يونايتد" الإنكليزي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثامنة في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
 
وأحرز نجم "سان جيرمان" البرازيلي نيمار ثنائية، فيما طُرد مواطنه فريد في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "أولد ترافورد" ليصبح التنافس في المجموعة الثامنة على مصراعيه.
 
ويملك كل من "يونايتد" و"باريس سان جيرمان" و"رازن بال شبورت لايبزيغ" الألماني 9 نقاط قبل الجولة الأخيرة من المجموعة التي سينتقل فيها النادي الإنكليزي لمواجهة "لايبزيغ" في ألمانيا، بينما يستضيف بطل فرنسا منافسه "إسطنبول باشاك شهير".

وافتتح نيمار التسجيل للفريق الضيف بعد 6 دقائق عندما تابع تسديدة كيليان مبابي التي غيرت اتجاهها لتتهيأ أمام مهاجم "برشلونة" السابق ويضعها في المرمى.
 
وأدرك "يونايتد" التعادل في الدقيقة 32 بتسديدة ماركوس راشفورد التي غيرت اتجاهها أيضا عندما ارتطمت في قدم دانيلو لتسكن شباك زميله الحارس كيلور نافاس.

وصنع "يونايتد" عدة فرص في الشوط الثاني لكنه فشل في انتزاع التقدم.

وجاءت اللحظة التي غيرت مسار المباراة عندما تهيأت الكرة بعد ركلة ركنية أمام ماركينيوس ليضعها في الشباك.

وطُرد فريد بعد تدخل على زميله السابق أندير هيريرا لتزداد الأمور سوءاً على صاحب الأرض.

وشارك بول بوغبا وسدد كرة مباشرة رائعة مرت فوق المرمى بقليل لكن انطلاق "يونايتد" في الهجوم تسبب في مساحات كبيرة في الدفاع.

وحصل مبابي على كرة أمام منطقة جزاء فريقه وانطلق نحو مرمى "يونايتد" لكنه سددها بغرابة خارج المرمى وبعد ذلك حسم رافينيا النتيجة بتمريرة إلى زميله نيمار.

ويتفوق "باريس سان جيرمان" في المواجهات المباشرة على "يونايتد" ويخوض مباراة سهلة أمام "باشاك شهير" الأسبوع المقبل مقارنة بخروج "الشياطين الحمر" لحسم التأهل أمام "لايبزيغ" في ألمانيا.
 
المصدر: سكاي نيوز
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