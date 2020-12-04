بيليه يوجه رسالة وداعية جديدة لمارادونا.. كلمات مؤثرة وهذا ما قاله عن المقارنة بينهما (صورة)

وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه البالغ 80 عاما، رسالة وداعية جديدة إلى الراحل دييغو مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 60 عاما.



ونشر بيليه عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة تجمعه بمارادونا، وكتب عليها: "اليوم مرت 7 أيام على مغادرتك، أحب الكثير من الناس مقارنتنا طوال حياتهم، كنت عبقريا، فتنت العالم، ساحر والكرة بين قدميك، أسطورة حقيقية، لكن فوق كل ذلك، بالنسبة لي، ستكون دائما صديقا رائعا، بقلب كبير".

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وأضاف: "اليوم، أعلم أن العالم سيكون أفضل بكثير إذا تمكنا من مقارنة بعضنا البعض بشكل أقل، والبدء في الإعجاب ببعضنا البعض أكثر، لذا أود أن أقول إنك لا تقارن".



وتابع الأسطورة البرازيلية: "مسارك تميز بالصدق، وبطريقتك الفريدة والخاصة، علمتنا أنه يتعين علينا أن نحب ونقول (أنا أحبك) كثيرا، رحيلك السريع لم يسمح لي أن أقول لك ذلك، لذا سأكتب فقط: أحبك يا دييغو".



وختم بيليه قائلا: "صديقي العظيم، شكرا جزيلا لك على رحلتنا بأكملها، في يوم من الأيام، في الجنة، سنلعب معا في نفس الفريق، وستكون هذه هي المرة الأولى التي أرفع فيها قبضتي في الهواء منتصرا على أرض الملعب دون الاحتفال بهدف، سيكون ذلك لأنني أخيرا أستطيع أن أعانقك مرة أخرى". وأضاف: "اليوم، أعلم أن العالم سيكون أفضل بكثير إذا تمكنا من مقارنة بعضنا البعض بشكل أقل، والبدء في الإعجاب ببعضنا البعض أكثر، لذا أود أن أقول إنك لا تقارن".وتابع الأسطورة البرازيلية: "مسارك تميز بالصدق، وبطريقتك الفريدة والخاصة، علمتنا أنه يتعين علينا أن نحب ونقول (أنا أحبك) كثيرا، رحيلك السريع لم يسمح لي أن أقول لك ذلك، لذا سأكتب فقط: أحبك يا دييغو".وختم بيليه قائلا: "صديقي العظيم، شكرا جزيلا لك على رحلتنا بأكملها، في يوم من الأيام، في الجنة، سنلعب معا في نفس الفريق، وستكون هذه هي المرة الأولى التي أرفع فيها قبضتي في الهواء منتصرا على أرض الملعب دون الاحتفال بهدف، سيكون ذلك لأنني أخيرا أستطيع أن أعانقك مرة أخرى".

وكان بيليه قد كتب يوم وفاة مارادونا قائلا: "أخبار حزينة اليوم، فقدت صديقا عزيزا والعالم خسر أسطورة، هناك الكثير مما يمكن قوله ولكن الآن أطلب من الله أن يعطي عائلة مارادونا القوة، يوما ما أتمنى أن نلعب كرة القدم سويا في السماء".