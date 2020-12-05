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رياضة
زيدان: هذه حقيقة مشاركة راموس في "المباراة الحاسمة"
Lebanon 24
05-12-2020
|
06:00
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قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، الجمعة، إنه يحظى بمساندة اللاعبين ومجلس الإدارة رغم سلسلة النتائج السيئة مؤخرا.
وفاز ريال مرة واحدة فقط في آخر 5 مباريات في كل المسابقات، وذكرت وسائل إعلام محلية أن المدرب الفرنسي يملك فرصتين فقط للاحتفاظ بمنصبه اعتبارا من مواجهة إشبيلية في الدوري السبت. لكن زيدان أكد أن الجميع في النادي يساندونه.
وقال في مؤتمر صحفي: "أحظى بدعم ومساندة كاملة من الجميع في النادي. اللاعبون يرغبون في المنافسة على ألقاب وأظهروا مساندتهم لي دائما. نعرف أننا سنعبر سويا هذه الأزمة. حين لا تسير الأمور بالشكل الصحيح يكون اللاعبون أول طرف لا يشعر بالسعادة".
وأضاف: "بالطبع أحزن حين نخسر مباراة لكننا نعرف قدراتنا. سنقاتل وسنبذل كل ما لدينا من أجل النادي حتى آخر يوم لي مع الفريق".
ويحتل ريال مدريد المركز الرابع بالدوري متأخرا بسبع نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر. وتزامن تراجع حامل اللقب مع غياب القائد سيرجيو راموس الذي غاب عن آخر 6 مباريات بسبب مشكلة عضلية.
ومع اقتراب مباراة مهمة في دوري الأبطال أمام بروسيا مونشنغلادباخ يوم الأربعاء، قال زيدان إنه لن يخاطر بالدفع براموس.
وقال المدرب الفرنسي: "مثلما نفعل مع الجميع وفي حالة راموس أيضا لن نجازف. إذا كان راموس جاهزا بالدرجة الكافية فانه سيكون معنا".
وأضاف: "لا نريد أن نفاقم الإصابة. سنرى ما الذي سنفعله غدا. أتمنى عودة كل المصابين في أسرع وقت".
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