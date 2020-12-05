رياضة

هذا ليس ميسي! تمثال نجم برشلونة يثير الجدل بمتحف الشمع (صور)

Lebanon 24
05-12-2020 | 09:00
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كانت المفاجأة أمام جمهور متحف برشلونة للشمع عندما فتح أبوابه مجددا بعد تجديد تماثيل الشخصيات المعروضة بالمتحف، أن مجسم النجم ليونيل ميسي مهاجم البرسا "لا يتشابه نهائيا مع الأصل".

وقالت تقارير إسبانية أن متحف برشلونة للشمع الواقع في "لاس رامبلاس" يضم تماثيل لعدد كبير من نجوم الرياضة.
 
 
ويحتل تمثال النجم الأرجنتيني مكانة بارزة في المتحف حيث أنه يتواجد في نفس الغرفة مع (مارك ماركيز وباو غازول ومايكل جوردان وفرناندو ألونسو وسيرينا ويليامز) كما ستصل قريبا مجسمات جديدة لرافائيل نادال ولايا سانز وأونا كاربونيل.

وكانت معظم تعليقات زوار المتحف تدور حول عدم تطابق الملامح بين مجسم ميسي وملامح نجم الفريق الكتالوني البالغ 33 عاما.
 
 
 
 
 
 
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن مجسم ميسي لا يتطابق مع شكله، وتساءلت في العنوان: " هل يبدو ميسي مثل نسخته من الشمع؟".
المصدر: روسيا اليوم
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