رياضة

رسميا... الفيفا يقرر نقل كأس العالم للأندية 2021 إلى اليابان

Lebanon 24
05-12-2020 | 12:00
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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الجمعة، قرارا بنقل كأس العالم للأندية 2021 إلى اليابان.
وقال الفيفا، بحسب بيان رسمي منشور عبر حسابه على تويتر إنه تقرر نقل كأس العالم للأندية 2021، إلى اليابان بدلا من الصين.
 


يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية 2021، هي البطولة بعد القادمة، حيث ستقام البطولة المقبلة في قطر في الفترة من 1 شباط إلى 11 شباط المقبل.

كما أوضح الفيفا أنه قرر تأجيل تطبيق النظام الجديد لكأس العالم للأندية، بحيث ستكون البطولة بمشاركة 7 فرق فقط (أبطال القارات الست وبطل الدوري الياباني)، وليس 24 فريقا كما كان مخططا لها.

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن التوقيت المفترض فيه تطبيق نظام بطولة كأس العالم للأندية الجديد الذي سيشارك فيها 24 فريقا.

ومن المقرر أن يشارك في كأس العالم للأندية المقبلة، أندية بايرن ميونخ الألماني (بطل أوروبا)، والأهلي المصري (بطل أفريقيا)، وأوكلاند سيتي الأسترالي (بطل أوقيانوسيا)، والدحيل القطري (بطل الدوري القطري)، وبطل آسيا (لم يحدد بعد)، وبطل الكونكاكاف.
المصدر: سبوتنيك
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