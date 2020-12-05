رياضة

إيدن هازارد يكلف ريال مدريد "مبلغا فلكيا" في الدقيقة الواحدة

Lebanon 24
05-12-2020 | 15:00
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ذكرت تقارير إعلامية، أن إيدن هازارد، كلف خزينة ريال مدريد مبلغًا فلكيا،  قدره 72 ألف يورو (91 ألف دولار تقريبا) وذلك  لكل دقيقة لعبها النجم البلجيكي مع الفريق الملكي حتى الآن.

وبحسب موقع "سبورت بابيل"، فإن هازارد الذي وصل إلى العاصمة الإسبانية في صيف عام 2019، تعرض للعديد من الإصابات مما جعل مشاركاته قليلة مع "اللوس بلانكوس".

وتمكن هازارد، البالغ من العمر 29 عاما، من تسجيل هدف واحد فقط وأربع تمريرات حاسمة في 22 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، فيما اكتفى في هذا الموسم بتسجيل هدفين في 6 مباريات حتى هذه اللحظة.

وقد بلغت تكاليف انتقال نجم المنتخب البلجيكي 100 مليون يورو (121 مليون دولارا تقريبا)، ولأنه لعب 28 مباراة حتى الآن ، فإن هذا ذلك يعني حصوله 72  ألف يورو في الدقيقة.

يساوي ذلك المبلغ 64785.60 جنيه إسترليني ، وهو على سبيل المقارنة أكبر من المبلغ الذي دفعه نادي إيفرتون لنجمه سيمسوس كولمان والذي بلغ فقط 60 ألف جنيه إسترليني في العام 2009.

وكانت آخر انتكاسات هازارد تعرضه لإصابة عضلية تعرض عندما شارك ضد ألافيس الأسبوع الماضي في إطار مسابقة الليغا الإسبانية، وقبل ذلك غاب عن الملاعب لنحو شهر بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

على الرغم من ذلك فإن مدرب منتخب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، قد أعلن عن دعمه لهازاد مطالبا إياه بتقديم أفضل ما عنده في بطولة كأس أمم أوروبا التي ستقام في الصيف القادم.  

وقال مارتينيز للصحفيين: "أعتقد أن عام 2021 سيكون عاما رائعا بالنسبة لإيدن هازارد ولكل مشجعي منتخب الشياطين الحمر. لديه معنويات جيدة ويتطلع إلى العودة بأسرع ما يمكن"

وأردف: "ليس لدي أدنى شك في أننا سنشهد في عام 2021 أفضل نسخة من إيدن هازارد".
المصدر: الحرة
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