"هجوم مرعب للغاية".. هل ينجح سان جرمان في الجمع بين كل هؤلاء النجوم قريباً؟

مع نهاية الموسم الحالي، فإن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، سيكون قادرا على مغادرة فريقه برشلونة بشكل سلس ومن دون أي تبعات قانونية، وفي هذا المجال ألمح ريفالدو نجم برشلونة والبرازيل السابق إلى أن النجم البرازيلي، نيمار، ربما لديه معلومات أوضح عن الانتقال المرتقب لـ"البرغوث" إلى صفوف نادي باريس سان جرمان.وكان نيمار، الذي لعب مع ميسي في برشلونة من عام 2013 إلى عام 2017، قد تحدث عن" اقتراب الشمل" من جديد، بحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن نيمار لن يوقع عقدًا جديدًا مع "العملاق الباريسي" إلا إذا حضر ميسي للعب إلى جانبه.ويعتقد ريفالدو أن مواطنه نيمار يمكن أن يضغط على"زعيم الأندية الفرنسية" لجلب لميسي، وبالتالي إنشاء خط هجوم مرعب يضم "الساحر الأرجنتيني" إلى جانب النجم كيليان مبابي.وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "ميسي ونيمار صديقان مقربان ويتواصلان مع بعض كثيرا، وقد تحدث نيمار عن احتمال لعبه إلى جانب صديقه مرات عديدة".وأضاف: "يمكن أن يبدأ النادي الفرنسي التحرك قريبا للتعاقد مع النجم الأرجنتيني لصنع شراكة هجومية مع نيمار".وتابع: "سيكون من الرائع رؤيتهما يلعبان معًا مرة أخرى ولا أعتقد أن تعليقات نيمار كانت مصادفة، وربما يعرف بالفعل أن باريس سان جيرمان يتحدث مع ميسي".وبحسب مصادر مقربة من النجم الأرجنتيني، فإن ميسي على ما يبدو يبحث عن مغامرة جديدة في مسيرته، ويدرك باريس سان جيرمان أنه لن يحتاج إلى دفع أي شيء لبرشلونة للحصول عليه.ولا يزال مستقبل قائد فريق برشلونة، البالغ من العمر 33 عاما، غامضا وغير واضح فيما إذا كان سيرغب في البقاء في "الكامب نو" خاصة وأن العملاق الكتالوني يقدم أداء ضعيف المستوى في الدوري الإسباني ويقبع حاليا في المركز السابع مع وجود مباراتين مؤجلتين.ينتهي عقد ميسي الصيف المقبل، مما يعني أن الأندية الأوروبية الكبرى مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي يمكنها فتح مفاوضات للانتقال المجاني اعتبارا من كانون الثاني.وفقًا للتقارير، فإن كيليان مبابي يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، ولكن مع قدوم ميسي إلى فرنسا فإن النجم الشاب قد يغير رأيه ويبقى ليلعب إلى جانب "الأسطورة الأرجنتينة".وفي حال تمكن باريس جيرمان من جمع النجوم الثلاثة، ميسي ونيمار ومبابي، فسيكون لديه ثلاثي هجوم رائع ومن طراز نادر مما سيجعله منافسا قويا على لقب دوري أبطال أوروبا الذي طال انتظاره.