رياضة

مورينيو مهاجماً كلوب وغوارديلا: لم يبك من أجلنا أحد

Lebanon 24
05-12-2020 | 21:00
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هاجم مدرب توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربي الفرق الأخرى في الدوري الإنكليزي، ولاسيما ليفربول ومانشستر سيتي، بعد اعتراضهما على تقارب مواعيد المباريات وتأثيرها على إصابات اللاعبين.

وبحسب موقع "غول"، قال مورينيو في مؤتمر صحفي إن فريقه لعب في بداية الموسم 8 مباريات خلال 18 يوما، وأن أحدا من مدربي الفرق لم يدعمه عندما اشتكى من ضغط المباريات وتأثيرها على لاعبي فريقه.

وتابع قائلا: "لعبنا أربع مباريات في أسبوع واحد ولم يكن أحد يبكي من أجلنا أو يدعمنا".

وكان بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ويورغن كلوب، مدرب ليفربول قد اشتكيا مؤخرا من ضغط  المباريات وكثرتها مما سبب الإصابات للكثير من اللاعبين في فريقهما.

ووجه كلوب انتقادات انتقادا لمسؤولي رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، متهمًا إياهم "بتجاهل صحة اللاعبين" بعد أن رفضوا السماح للأندية باعتماد قانون التبديلات الخمسة بدلا من ثلاثة خلال اجتماعهم هذا الاسبوع.

وطالب كلوب بضرورة أن يكون هناك فترات زمنية أطول بين المباريات، بعد تعرض العديد من لاعبي "الردز" للإصابة في بداية الموسم.

قال الألماني على هامش المباراة ضد ولفرهامبتون الاحد في الدوري: "لست متفاجئًا. قلت لكم ذلك خلال اجتماع المدربين (في تشرين الثاني) لو تمكنا من التصويت يومها، ولكن لم يسمح لنا بذلك، لكان القرار مختلفًا، وحظي بـ15 أو 16 صوتًا".

وتابع: "فكرة أنه لم يتغير منذ حينها هي دليل على أن المساهمين والمدراء التنفيذيين والرياضيين يملكون وجهات نظر مختلفة عن المدربين".

وأكد الألماني الذي قاد الفريق الى لقب الدوري الموسم الفائت أن "هذا ليس مؤشرًا جيدًا حقيقة، وكي أكون صريحًا. هؤلاء الأشخاص يتجاهلون حقًا صحة اللاعبين".
المصدر: الحرة
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