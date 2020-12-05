إبراهيموفيتش يتحدث عن تغيير قراره بالاعتزال

قال المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان المخضرم، إنه قرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في الصيف، قبل أن يغير رأيه في اللحظات الأخيرة.وفي تصريحات لشبكة "سكاي" الإيطالية، قال السويدي البالغ 39 عاما، إنه فكر بالاعتزال في الصيف: "ستيفانو بيولي (مدرب ميلان) سألني ماذا ستفعل، قلت له لا لن أستمر، يكفي هذا القدر، عائلتي مهمة أيضا وأنا هنا وحدي، إنها تضحية كبيرة ولا أريد أن أبقى لعام آخر".وأضاف: "أخبرني أنه يحترم قراري، وفي اليوم التالي تحدثت مرة أخرى وقلت له لقد قررت الاعتزال ويمكنك نسيان العقد، ثم تغير شيء ما حيث لم أكن أريد أن أشعر بأي ندم، اتصلت بهم في ميلان وقررت الاستمرار".وعاد زلاتان إلى ميلان في كانون الثاني الماضي، وقدم أداء لافتا ليصبح من أهم اللاعبين في الدوري الإيطالي هذا العام.