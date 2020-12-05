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رياضة
إبراهيموفيتش يتحدث عن تغيير قراره بالاعتزال
Lebanon 24
05-12-2020
|
23:00
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قال المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان المخضرم، إنه قرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في الصيف، قبل أن يغير رأيه في اللحظات الأخيرة.
وفي تصريحات لشبكة "سكاي" الإيطالية، قال السويدي البالغ 39 عاما، إنه فكر بالاعتزال في الصيف: "ستيفانو بيولي (مدرب ميلان) سألني ماذا ستفعل، قلت له لا لن أستمر، يكفي هذا القدر، عائلتي مهمة أيضا وأنا هنا وحدي، إنها تضحية كبيرة ولا أريد أن أبقى لعام آخر".
وأضاف: "أخبرني أنه يحترم قراري، وفي اليوم التالي تحدثت مرة أخرى وقلت له لقد قررت الاعتزال ويمكنك نسيان العقد، ثم تغير شيء ما حيث لم أكن أريد أن أشعر بأي ندم، اتصلت بهم في ميلان وقررت الاستمرار".
وعاد زلاتان إلى ميلان في كانون الثاني الماضي، وقدم أداء لافتا ليصبح من أهم اللاعبين في الدوري الإيطالي هذا العام.
أما عن العودة لميلان، قال زلاتان: "بدلا من الانتقال إلى فريق موجود بالقمة بالفعل، من الأفضل الانضمام لفريق وإعادته للقمة، لم يكن هناك أي مجال للخوف بالنسبة لي، في مانشستر يونايتد قالوا لي إنني كبير في السن والخسارة ستكون مصيرك ولكني قررت الصمود".
وأضاف: "قبل عشر سنوات كانت لدي مكانة أخرى، لكن اليوم لدي المزيد من الخبرة، عندما تكون شابا فأنت مثل موسيقى الروك أند رول، لكن الآن أفهم المواقف أكثر".
واعترف السويدي أنه فكر بالاعتزال عندما كان في مانشستر يونايتد، وهو بعمر الـ 35 إلى 36 سنة، ولكن بعد الإصابة أجبر نفسه على الاستمرار.
المصدر: روسيا اليوم
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