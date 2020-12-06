الدوري الإنكليزي.. ستيرلينغ يمنح "السيتي" الفوز على "فولهام" ويدخل التاريخ!

حقّق نادي "مانشستر سيتي" فوزاً مهماً على ضيفه "فولهام" بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن الجولة 11 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح نجم "السيتي" الإنكليزي رحيم ستيرلينغ التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة ، ليكسر بذلك صياماً تهديفياً استمرّ لـ50 يوماً في الدوري.

وحصل ستيرلينغ على ضربة جزاء لفريقه نفذها بنجاح زميله البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 26 من زمن المباراة التي أقيمت على أرضية "استاد الإتحاد".

وبحسب ما ذكرت شبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات، فإنّ ستيرلينغ بعد ركلة الجزاء التي حصل عليها في المباراة احتسبت له 20 ركلة جزاء، ليكون بذلك أكثر لاعب في تاريخ مسابقة الدوري الإنكليزي يحتسب له هذا العدد من ركلات الجزاء.

وذكرت الشبكة أنّ ستيرلينغ بعد هدفه الأول تمكّن من كسر صيامه التهديفي، حيث لم يُسجل أهدافًا مُنذ 50 يومًا مع "سيتي" في الدوري الإنكليزي.

وبهذه النتيجة رفع "مان سيتي" رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس موقتاً على جدول الترتيب، فيما تجمّد رصيد "فولهام" عند 7 نقاط في المركز الـ17 بانتظار بقية مباريات الجولة.