رياضة

الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يحسم ديربي تورينو في الوقت القاتل! (فيديو)

Lebanon 24
06-12-2020 | 15:00
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قلب نادي "يوفنتوس" تأخره بهدف أمام ضيفه "تورينو" إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في لقاء ديربي مدينة تورينو الذي جمعهما، أمس السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح الضيوف باب التسجيل مبكراً منذ الدقيقة التاسعة عن طريق الكاميروني نيكولاس نكولو، فيما أدرك الأميركي ويستون ماكيني التعادل في الدقيقة الـ77.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة اقتنص ليوناردو بونوتشي قائد "السيدة العجوز" هدف الفوز لفريقه برأسية متقنة.
 
وبهذا الفوز، رفع "يوفنتوس" رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث موقتاً وبفارق 3 نقاط عن المتصدر "ميلان" الذي يواجه اليوم "سامبدوريا"، فيما تجمّد رصيد "تورينو" عند 6 نقاط في المركز الـ18 موقتاً على جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
المصدر: روسيا اليوم
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