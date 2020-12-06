رياضة

بركلات الترجيح.. "الأهلي" بطلاً لكأس مصر على حساب "طلائع الجيش" (فيديو)

Lebanon 24
06-12-2020 | 21:00
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توّج نادي "الأهلي" بلقب كأس مصر لكرة القدم بتغلبه في المباراة النهائية، أمس السبت، على نادي "طلائع الجيش" بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وتقدم "الأهلي" بهدف محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 65، فيما أدرك التعادل  لـ"طلائع الجيش" ناصر منسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.
 
ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف ليحتكما لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لـ"الأهلي".
 
وهذا التتويج هو الـ37 لـ"الأهلي" في تاريخ كأس مصر، فيما لم يستطع "طلائع الجيش" التتويج بأول ألقابه.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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