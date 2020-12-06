خسارة مدوية لـ"برشلونة" أمام "قادش" في الدوري الإسباني

مني نادي "برشلونة" بخسارة مدوية أمام مضيفه نادي "قادش" بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق ألفارو خيمينيز في الدقيقة الثامنة، إلا أنّ "برشلونة" أدرك التعادل في الدقيقة 57 بكرة اصطدمت بقدم لاعب "قادش" بيدرو أكالا ودخلت الشباك.

وعاد "قادش" وسجّل هدف التقدم في الدقيقة 63 عن طريق ألفارو نيغريدو بعد إرباك في منطقة جزاء "برشلونة" إثر هفوة من الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وبهذه النتيجة رفع "قادش" رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد "برشلونة" عند 14 نقطة في المركز السابع موقتاً بانتظار نتائج بقية مباريات الجولة.