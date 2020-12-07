رياضة

"ميلان" يتفوّق على "سامبدوريا" ويحتفظ بصدارة الدوري الإيطالي! (فيديو)

Lebanon 24
07-12-2020 | 18:00
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تغلّب نادي "ميلان" على مضيفه نادي "سامبدوريا" بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ10 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل هدفي "الروسونيري" الإيفواري فرانك كيسي من ركلة جزاء والإسباني صامويل كاستييخو في الدقيقتين 45 و77، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد السويدي ألبين إيكدال في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.
 
وبهذا الفوز، رفع "ميلان" رصيده في الصدارة إلى 26 نقطة جمعها من 8 انتصارات وتعادلين، ومتقدما عن أقرب مطارديه "إنتر ميلان" بـ5 نقاط، فيما توقف رصيد "سامبدوريا" عند 11 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".
 
وحقق "ميلان" في هذه المباراة رقماً قياسياً في تاريخ النادي العريق، حيث حقق أطول سلسلة تهديفية بتسجيله في 30 مباراة متتالية في الدوري، ليحطم الرقم القياسي للسلسلة التهديفية المسجلة عام 1973 بـ29 مباراة.
 
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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