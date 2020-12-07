17
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
فوزٌ كاسح لـ"ليفربول" على "وولفرهامبتون" في الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
07-12-2020
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق نادي "ليفربول" فوزاً كاسحاً على ضيفه نادي "وولفرهامبتون" برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
وتناوب على تسجيل رباعية "الريدز" كل من المصري محمد صلاح والهولندي جورجينيو فينالدوم والكاميروني جويل ماتيب والبرتغالي نيلسون سيميدو لاعب "وولفرهامبتون "بالخطأ في مرمى فريقه في الدقائق 24 و58 و67 و78 على التوالي.
وبهذا الفوز، رفع "ليفربول" رصيده إلى 24 نقطة واستعاد وصافة الترتيب خلف "توتنهام" المتصدر الذي يمتلك 24 نقطة أيضاً ولكنه يتفوق على "الريدز" بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد "وولفرهامبتون" عند 17 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
6 أبراج تتربع على عرش الحظوظ للعام 2021.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
6 أبراج تتربع على عرش الحظوظ للعام 2021.. هل أنت من بينها؟
09:00 | 2020-12-07
07/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق السوداء تفتتح على انخفاض.. إليكم كم سجّل سعر الدولار
Lebanon 24
السوق السوداء تفتتح على انخفاض.. إليكم كم سجّل سعر الدولار
08:48 | 2020-12-07
07/12/2020 08:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أبواب جهنم بدأت تُفتح!!
Lebanon 24
أبواب جهنم بدأت تُفتح!!
06:22 | 2020-12-07
07/12/2020 06:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
محتجون يقتحمون عشاء تقيمه طليقة رياض سلامة.. فيديو يوثق كل شيء
Lebanon 24
محتجون يقتحمون عشاء تقيمه طليقة رياض سلامة.. فيديو يوثق كل شيء
22:19 | 2020-12-07
07/12/2020 10:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"هدية" للبنانيين سيعلنها خلال زيارته.. ايمانويل ماكرون بابا نويل!
Lebanon 24
"هدية" للبنانيين سيعلنها خلال زيارته.. ايمانويل ماكرون بابا نويل!
07:02 | 2020-12-07
07/12/2020 07:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2020-12-07
الدوري الإنكليزي.. "توتنهام" يحسم دربي شمال لندن على حساب "أرسنال"
18:00 | 2020-12-07
"ميلان" يتفوّق على "سامبدوريا" ويحتفظ بصدارة الدوري الإيطالي! (فيديو)
15:00 | 2020-12-07
فورمولا 1.. بيريز يحقّق أول فوزٍ في مسيرته بسباق جائزة "الصخير" الكبرى (فيديو)
12:54 | 2020-12-07
"المركز العالي للرياضة العسكري" شارك بسباق "كأس قائد الجيش" بلعبة "الترياثلون"
12:00 | 2020-12-07
ارقام ميسي "الغريبة".. هل بدأت النهاية؟
10:30 | 2020-12-07
عجلة الدوري تعود للدوران.. 5 مباريات غداً و"ديربي البرج" الأربعاء
فيديو
بكرسي متحرّك.. ثعلب مشلول يستعيد قدرته على المشي! (فيديو)
Lebanon 24
بكرسي متحرّك.. ثعلب مشلول يستعيد قدرته على المشي! (فيديو)
21:00 | 2020-12-07
08/12/2020 01:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميلان" يتفوّق على "سامبدوريا" ويحتفظ بصدارة الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يتفوّق على "سامبدوريا" ويحتفظ بصدارة الدوري الإيطالي! (فيديو)
18:00 | 2020-12-07
08/12/2020 01:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مشادة حادة بين تركي الفيصل ووزير الخارجية الإسرائيلي بالمنامة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مشادة حادة بين تركي الفيصل ووزير الخارجية الإسرائيلي بالمنامة.. شاهدوا الفيديو
11:48 | 2020-12-07
08/12/2020 01:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact