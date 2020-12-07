الدوري الإنكليزي.. "توتنهام" يحسم دربي شمال لندن على حساب "أرسنال"

حسم نادي "توتنهام هوتسبير" مباراة ديربي شمال العاصمة البريطانية لندن على حساب ضيفه نادي "أرسنال" بهدفين بدون مقابل، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل ثنائية "السبيرز" الكوري الجنوبي هيونغ مين سون وهاري كين في الدقيقتين 13 و45+1 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع "توتنهام" رصيده إلى 24 نقطة واستعاد الصدارة، فيما واصل "أرسنال" نزيف النقاط حيث تعرض في المباريات الأربع الأخيرة لـ 3 هزائم وتعادل، ليتوقف رصيده عند 13 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات فقد انفرد كين بعد هدفه أمس بلقب الهداف التاريخي لديربي شمال لندن في جميع المسابقات برصيد 11 هدفاً، مقابل 10 أهداف لكل من إيمانويل أديبايور وبوبي سميث، و8 أهداف لروبرت بيريز وألان سندرلاند.