رياضة

عجلة الدوري تعود للدوران.. 5 مباريات غداً و"ديربي البرج" الأربعاء

Lebanon 24
07-12-2020 | 10:30
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تعود عجلة الدوري اللبناني لكرة القدم للدوران غداً الثلاثاء، حيث تقام 5 مباريات في إطار المرحلة السابعة من البطولة وذلك بعد توقف استمر شهراً بداعي خوض المنتخب الوطني معسكر تدريب في المارات، ثمّ إقفال البلاد اسبوعين بسبب تداعيات فيروس "كورونا".

وبحسب ما أوردت "ألوكالة الوطنية للإعلام"، فستجرى 4 مباريات عند الساعة الثانية والربع بعد الظهر على الشكل الآتي: الصفاء - الشباب الغازية على ملعب نادي العهد على طريق المطار، السلام زغرتا - الانصار في مجمع المرداشية بزغرتا، طرابلس الرياضي - الأخاء الاهلي عاليه على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، التضامن صور - النجمة على ملعب صور البلدي، في حين تقام مباراة واحدة الساعة الرابعة بعد الظهر بين شباب الساحل والعهد في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.

وتختتم المرحلة بعد غد الأربعاء بمباراة البرج وجاره شباب البرج الساعة الرابعة بعد الظهر في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية. وفي نظرة على جدول المباريات، يتوقع الا يواجه الانصار المتصدر برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وخسارة، صعوبة في تخطي مضيفه السلام زغرتا صاحب القاع بنقطة واحدة، والذي يخوض البطولة بمجموعة فتية.

من جهة أخرى، يخوض الوصيفان بفارق نقطة واحدة، الاخاء الاهلي عاليه وشباب الساحل اختبارين غير سهلين أمام كل من طرابلس والعهد حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية. ويحل النجمة الرابع بضيافة التضامن صور. بينما يحمل "دربي" منطقة برج البراجنة بين البرج وشباب البرج طابعا خاصا كونه الأول بين الفريقين في مصاف نوادي الدرجة الأولى.

وتفصل أيام قليلة هذه المرحلة عن انطلاق مباريات المرحلة الثامنة السبت 12 كانون الأول.
 
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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