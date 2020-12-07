رياضة

"المركز العالي للرياضة العسكري" شارك بسباق "كأس قائد الجيش" بلعبة "الترياثلون"

Lebanon 24
07-12-2020 | 12:54
A-
A+
Doc-P-772736-637429426088198254.jpg
Doc-P-772736-637429426088198254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك المركز العالي للرياضة العسكري في سباق "كأس قائد الجيش السنوي السابع" بلعبة الترياثلون للعام 2020 الذي نظمه نادي الإيليت للركض بإشراف الاتحاد اللبناني لهذه اللعبة، وقد أحرز عناصر من الجيش المراكز التالية:
 - ترياثلون فردي:
الفئة العمرية من 25 الى 29 سنة: أحرز العريف محمد السيد حسن المركز الأول.
الفئة العمرية من ٣٠ الى ٣٥ سنة: احرز النقيب رود ابو غزالي المركز الأول والنقيب هاني عيسائي المركز الثاني.
على جميع الفئات العمرية: احرز الرقيب علي الزعبي المركز الأول والجندي نزار القاضي المركز الثالث.
- ترياثلون بدل: احرز الفريق المؤلف من الرقيب محمد العجمي والعريف كمال شعبان والعريف بلال عواضة المركز الثاني.
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2020-12-07
12:00 | 2020-12-07
10:30 | 2020-12-07
09:00 | 2020-12-07
06:00 | 2020-12-07
23:00 | 2020-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website