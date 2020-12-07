"المركز العالي للرياضة العسكري" شارك بسباق "كأس قائد الجيش" بلعبة "الترياثلون"

شارك المركز العالي للرياضة العسكري في سباق "كأس قائد الجيش السنوي السابع" بلعبة الترياثلون للعام 2020 الذي نظمه نادي الإيليت للركض بإشراف الاتحاد اللبناني لهذه اللعبة، وقد أحرز عناصر من الجيش المراكز التالية:

- ترياثلون فردي:

الفئة العمرية من 25 الى 29 سنة: أحرز العريف محمد السيد حسن المركز الأول.

الفئة العمرية من ٣٠ الى ٣٥ سنة: احرز النقيب رود ابو غزالي المركز الأول والنقيب هاني عيسائي المركز الثاني.

على جميع الفئات العمرية: احرز الرقيب علي الزعبي المركز الأول والجندي نزار القاضي المركز الثالث.

- ترياثلون بدل: احرز الفريق المؤلف من الرقيب محمد العجمي والعريف كمال شعبان والعريف بلال عواضة المركز الثاني.