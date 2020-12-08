الأفضل خلال الـ 15سنة...هكذا رد كومان على المقارنة بين ميسي ورونالدو..فيديو

أشار المدرب الهولندي لنادي برشلونة رونالد كومان، إلى أن ميسي ورونالدو هما الأفضل في الأعوام الـ 15 ألأخيرة، رافضا تفضيل مهاجمه ليونيل ميسي على حساب الدون كرستيانو رونالدو.



وفي رد عن سؤال حول المواجهة بين ميسي ورونالدو، قال كومان: "هناك فريقان كبيران في المجموعة، من المهم أن يكون هناك الأفضل، رونالدو واحد من أفضل اللاعبين الذين يسجلون باستمرار، وعمله يستحق التهنئة، سنحتاج للدفاع بشكل جيد والاحتفاظ بالكرة، لأنه إذا كان لديك الكرة فلن تكون في خطر".

وأضاف: "من الرائع الاستمتاع بميسي ورونالدو، إنهما على أعلى مستوى في العالم، هما الأفضل في الأعوام الـ 15 الأخيرة، نجاحاتهما لا تصدق، هما لاعبان مختلفان، ومن الصعب أن أقول من هو الأفضل، سيكون علينا الاستمتاع".

❝I admire both players because they [have given] us so many nice evenings with great goals.❞

— @RonaldKoeman, on Leo #Messi and @Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/QOu2gcVc0P — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 7, 2020

ويحل يوفنتوس ضيفا على برشلونة، على ملعب كامب نو، الثلاثاء، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



يذكر أن نادي برشلونة ويوفنتوس تأهلا إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ويبدو أن الصدارة ستكون من نصيب