رياضة

مواجهتان مصيريتان بدوري الأبطال اليوم.. والأنظار نحو لقاء ميسي - رونالدو!

Lebanon 24
08-12-2020 | 15:00
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تنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة الحاسمة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم 2020-2021، بـ8 مباريات في مختلف الملاعب الأوروبية.

وبحسب ما أوردت شبكة "روسيا اليوم"، فإنّ أبرز هذه المواجهات، مبارتا المجموعة الثامنة، الأولى بين "مانشستر يونايتد" الإنكليزي ومضيفه "لايبزيغ" الألماني، على ملعب "ريد بول أرينا"، والثانية بين "باريس سان جيرمان" وضيفه "إسطنبول باشاك شهير" التركي، على ملعب "حديقة الأمراء".
ويحتل "باريس سان جيرمان" المركز الأول في المجموعة برصيد 9 نقاط، ويتفوق بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة على كل من "مانشستر يونايتد" و"لايبزيغ" صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وبالتالي كل الاحتمالات واردة في هذه المجموعة، ولم يحسم مصير أي فريق سوى "إسطنبول باشاك شهير" التركي، الذي يقبع في قاع الترتيب برصيد 3 نقاط وخرج من دائرة الصراع حتى على المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي.
 
بينما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو المباراة المرتقبة بين فريق "يوفنتوس" الإيطالي ومضيفه "برشلونة" الإسباني، على ملعب "كامب نو"، لمشاهدة مواجهة مباشرة بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف "البيانكونيري"، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد "البلوغرانا"، على غرار المواجهات بينهما عندما كان الدون البرتغالي يدافع عن ألوان "ريال مدريد" الإسباني.

وفي ما يلي مباريات اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة الحاسمة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بحسب توقيت بيروت إضافة إلى جدول ترتيب كل مجموعة:

المجموعة الخامسة (E):

"رين" الفرنسي x "إشبيلية" الإسباني – الساعة 22:00.

"تشيلسي" الإنكليزي x "كراسنودار" الروسي – الساعة 22:00.
 
 
المجموعة السادسة (F):

"لاتسيو" الإيطالي x "كلوب بروج" البلجيكي – الساعة 19:55.

"زينيت سانت بطرسبورغ" الروسي x "بوروسيا دورتموند" الألماني – الساعة 22:00.
 
 
المجموعة السابعة (G):

"دينامو كييف" الأوكراني x "فرينسفاروش" الهنغاري – الساعة 22:00.

"برشلونة" الإسباني x "يوفنتوس" الإيطالي – الساعة 22:00.
 
 
المجموعة الثامنة (H):

"لايبزيغ الألماني" x "مانشستر يونايتد" الإنكليزي – الساعة 19:55.

"باريس سان جيرمان" الفرنسي x "إسطنبول باشاك شهير" التركي – الساعة 22:00.
 
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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