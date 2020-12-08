رياضة

خطوة "مستغربة".. بالوتيلي ينضمّ إلى أحد أندية الدرجة الثانية الإيطالية!

Lebanon 24
08-12-2020 | 23:00
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في خطوة وصفتها وسائل إعلام بأنّها "مستغربة"، انتقل النجم الإيطالي الغاني الأصل، ماريو بالوتيلي، إلى نادي "مونزا" الإيطالي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية.

وأعلن النادي الذي صعد إلى دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، ضمّ المهاجم الدولي السابق بعقد قصير الأمد، يمتد حتى نهاية الموسم الحالي فقط.
 
وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فإنّ بالوتيلي لم يكن يرتبط بأي نادٍ منذ رحيله عن فريق مدينته بريشيا هذا العام، وسيلتحق اللاعب البالغ عمره 30 عاماً بلاعب وسط آخر سبق له تمثيل "ميلان" الإيطالي، هو الغاني كيفن برينس بواتينغ.
 



وقضى بالوتيلي مسيرة مليئة بالمشاكل خلال اللعب في مجموعة من أكبر أندية أوروبا، منها "ميلان" و"إنتر ميلان" في إيطاليا، و"مانشستر سيتي" و"ليفربول" في إنكلترا، و"نيس" و"أولمبيك مرسيليا" في فرنسا.

وشارك "سوبر ماريو" في 36 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، سجل خلالها 14 هدفاً.

وفي عام 2018، كان رئيس الوزراء الإيطالي السابق ومالك نادي "ميلان" السابق، سيلفيو برلسكوني، قد اشترى نادي "مونزا" بعد 3 سنوات من هبوطه إلى الدرجة الرابعة بسبب الإفلاس.
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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