"الأنصار" يعزّز صدارته للدوري.. وفوزان ثمينان لـ"النجمة" و"الصفاء" (فيديو)

عزّز نادي "الأنصار" صدارته للدوري اللبناني لكرة القدم بعد فوزه الكاسح بنتيجة 6 - 0 على نادي "السلام زغرتا" ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة، التي شهدت إقامة 5 مباريات في يوم واحد، بعد عودة عجلة الدوري للدوران والذي كان متوقفا بسبب معسكر المنتخب الوطني في الإمارات والإقفال العام الذي استمرّ لأسبوعين جراء تفشّي فيروس "كورونا" المستجدّ.

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب زغرتا، تناوب على تسجيل مهرجان أهداف "الأنصار" كلّ من: نادر مطر، أنس أبو صالح، حسن معتوق، خالد علي، حسن شعيتو "موني" وأحمد حجازي، في الدقائق 2، 29، 67، 78، 89 و92+2 على الترتيب.

وبذلك رفع "الأنصار" رصيد إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، يليه في المركز الثاني نادي "النجمة" (15 نقطة) بعد فوزه الثمين على "التضامن صور" بهدفيْن بدون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب صور.

وسجل هدفي "النجمة" محمود سبليني في الدقيقة الثالثة وماهر صبرا في الدقيقة 67.

وعلى ملعب العهد، خرج "الصفاء" بفوز ثمين هو الآخر أمام "الشباب الغازية" بهدف بدون مقابل سجله أحمد جلول في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وتقدم "الصفاء" إلى المركز الخامس موقتاً برصيد 10 نقاط، بانتظار مباراة "البرج" و"شباب البرج" غداً.

أما على ملعب طرابلس، فقد تعادل نادي "الأخاء الأهلي عاليه" مع "طرابلس" سلبياً، ليرفع "الأخاء" رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع "طرابلس" رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

وفي المباراة الأخيرة، تعادل "شباب الساحل" مع "العهد" بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب"مجمع الرئيس فؤاد شهاب" على ملعب جونية.

وتراجع "الساحل" من المركز الثالث إلى الرابع (15 نقطة) فيما يأتي "العهد" في المركز السادس موقتاً برصيد 9 نقاط.

وتختتم المرحلة السابعة غداً الأربعاء بلقاء "ديربي برج البراجنة" بين فريقيْ "البرج" و"شباب البرج" على ملعب جونية.