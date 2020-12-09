رياضة

مصرع عدة لاعبين بهجوم مسلح بعد مباراة في المكسيك

Lebanon 24
09-12-2020 | 06:00
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تعرض لاعبو فريق لكرة القدم للهواة في منطقة بمدينة أوريانغاتو في ولاية غواناخاتو وسط المكسيك لهجوم مسلح يوم الأحد الماضي، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "هيرالدو"، فإن مسلحين مجهولين نفذوا عدة تفجيرات قبل اقتحامهم للملعب الواقع بالقرب من مقبرة، ومن ثم قاموا بفتح النار على اللاعبين الذين كانوا يحتفلون بالفوز في المدرجات بعد المباراة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

وبدأت السلطات المختصة بالتحقيق في ملابسات الحادث، ولا يزال سبب الهجوم مجهولا.

وتم تسجيل 333 جريمة قتل متعمد في ولاية غواناخواتو، ما يجعلها في المرتبة الأولى في البلاد بهذا المؤشر.
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