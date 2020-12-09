رياضة

أردوغان يعلق على "الإساءة العنصرية" لمساعد مدرب باشاك شهير في فرنسا

Lebanon 24
09-12-2020 | 12:00
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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إدانته الشديدة للعبارات العنصرية التي تعرض لها مساعد مدرب فريق بلاده باشاك شهير، الكاميروني بييو ويبو خلال مباراته أمام باريس سان جيرمان.

وقال أردوغان في تغريدة عبر تويتر: "أدين بشدة العبارات العنصرية التي تعرض لها عضو الجهاز التدريبي في فريق باشاك شهير".

وأضاف: "أؤمن بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتخذ الخطوات اللازمة".

وأكد وقوف تركيا في مواجهة كافة أشكال العنصرية والتمييز في الرياضة وجميع مجالات الحياة دون قيد أو شرط.

وتوقفت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه باشاك شهير التركي ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن لاعبي باشاك شهير رفضوا استكمال المباراة وغادروا ملعب "حديقة الأمراء" عند الدقيقة 16 من انطلاق اللقاء، عقب عبارات عنصرية وجهها حكم المباراة الرابع سباستيان كولتيسكو لمساعد مدرب الفريق التركي بيير ويبو.
المصدر: وكالات
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