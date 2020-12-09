"أبطال أوروبا": "اليوفي" يردّ اعتباره أمام "برشلونة".. ويتصدر المجموعة السابعة!





وهذه أول مباراة لرونالدو أمام "برشلونة" منذ رحيله عن "ريال مدريد" الإسباني غريم "برشلونة" في 2018، ولم يستغرق الهداف البرتغالي وقتاً طويلاً حتى ترك بصمته، مع الإشارة إلى أنّ رونالدو لم يشارك بمباراة الذهاب في المجموعة والتي خسرها فريقه بنتيجة 2-0، وبالتالي يكون "اليوفي" قد ردّ اعتباره من الخسارة التي مني فيها من "برشلونة" على أرضه.



وسدد رونالدو كرة قوية مبكرة أنقذها مارك-أندريه تير شتيغن حارس "برشلونة"، قبل أن يهز الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 13 بعدما تعرض لخطأ داخل المنطقة من المدافع رونالد أراوخو.



وأبعد دانيلو مدافع "يوفنتوس" محاولة لـ"برشلونة" قبل أن يضيف وستون ماكيني الهدف الثاني بتسديدة مباشرة رائعة، ليتقدم بطل إيطاليا 2-0 ويسيطر على المباراة عقب 7 دقائق. قاد النّجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه "يوفنتوس" الإيطالي للفوز بنتيجة 3-0 على مضيفه نادي "برشلونة" الإسباني، أمس الثلاثاء، حيث سجّل هدفيْن من ركلتيْ جزاء في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "كامب نو"، لينتزع "اليوفي" صدارة المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وهذه أول مباراة لرونالدو أمام "برشلونة" منذ رحيله عن "ريال مدريد" الإسباني غريم "برشلونة" في 2018، ولم يستغرق الهداف البرتغالي وقتاً طويلاً حتى ترك بصمته، مع الإشارة إلى أنّ رونالدو لم يشارك بمباراة الذهاب في المجموعة والتي خسرها فريقه بنتيجة 2-0، وبالتالي يكون "اليوفي" قد ردّ اعتباره من الخسارة التي مني فيها من "برشلونة" على أرضه.وسدد رونالدو كرة قوية مبكرة أنقذها مارك-أندريه تير شتيغن حارس "برشلونة"، قبل أن يهز الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 13 بعدما تعرض لخطأ داخل المنطقة من المدافع رونالد أراوخو.وأبعد دانيلو مدافع "يوفنتوس" محاولة لـ"برشلونة" قبل أن يضيف وستون ماكيني الهدف الثاني بتسديدة مباشرة رائعة، ليتقدم بطل إيطاليا 2-0 ويسيطر على المباراة عقب 7 دقائق.

وأحرز المهاجم البرتغالي هدفه الثاني من ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضدّ كليمو لينجليه مدافع "برشلونة" بعد الاستراحة بـ7 دقائق.



وكادت الأمور أن تصبح أكثر سوءاً لـ"برشلونة" قبل ربع ساعة من النهاية، عندما وضع المدافع ليوناردو بونوتشي مدافع "يوفنتوس" الكرة داخل الشباك، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب التسلل.



وضمن الفريقان قبل المباراة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، لكن "يوفنتوس" انتزع الصدارة برصيد 15 نقطة بسبب الأفضلية في المواجهة المباشرة بين الناديين.

وفي المباراة الثانية من المجموعة نفسها، فاز "دينامو كييف" الأوكراني على "فيرينكفاروس" المجري بنتيجة 1-0 ليضمن الفريق الأوكراني التأهل إلى الدوري الأوروبي بحلوله ثالثاً في المجموعة.