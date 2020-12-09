رياضة

"لايبزيغ" يقصي "الشياطين الحمر" من دوري الأبطال!

Lebanon 24
09-12-2020 | 21:00
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حقق فريق "لايبزيغ" الألماني مفاجأة كبيرة بفوزه على "مانشستر يونايتد" الإنكليزي 3-2 في اللقاء الذي جمعهما، أمس الثلاثاء، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ثلاثية الفريق الألماني كل من الإسباني أنخيلينو خوسي تاسيندي، والمالي أمادو هايدارا، والهولندي جاستن كلويفرت في الدقائق 2، 13، 69 على الترتيب.

بينما سجل ثنائية الضيوف "الشياطين الحمر" كل من اللاعبين البرتغالي برونو فيرنانديز والفرنسي بول بوغبا في الدقيقتين 80 من ضربة جزاء، و82 على التوالي.
 
وحجز "لايبزيغ" بذلك مقعداً له في دور الـ16 لدوري الأبطال، بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما توقف رصيد فريق "مانشستر يونايتد" بعد هذه الهزيمة عند 9 نقاط، ويشغل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، ليودع دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، ويلتحق بمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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