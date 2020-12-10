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رياضة
رونالدو يكشف طبيعة علاقته بميسي
Lebanon 24
10-12-2020
|
06:00
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أضفى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي الإثارة على مباراة الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة في العقد الماضي، لكن البرتغالي قال إن علاقته جيدة بنظيره الأرجنتيني ولم ينظر إليه أبدا كمنافس.
وأحرز رونالدو، مهاجم يوفنتوس الحالي، هدفين من ركلتي جزاء ليساعد بطل إيطاليا في الفوز 3-0 على برشلونة بقيادة ميسي في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.
وكانت هذه أول مواجهة بين رونالدو وميسي منذ رحيل اللاعب البرتغالي عن ريال مدريد منتقلا إلى يوفنتوس في 2018، وجمع الاثنان 11 كرة ذهبية في آخر 12 عاما.
وقال رونالدو لمحطة "موفيستار" بعد المباراة: "لطالما جمعتني علاقة ودودة بميسي، وكما قلت سابقا تشاركت الجوائز معه في آخر 12 أو 13 أو 14 عاما".
وأضاف: "لم أعتبره منافسا لي أبدا. يحاول تقديم الأفضل لفريقه دائما وأنا كذلك وعلاقتي جيدة به دائما وأنا متأكد من أنه يبادلني نفس الشعور إذا سألته.. لكننا نعرف أنه في كرة القدم يبحث الناس دائما عن التنافس لإضافة المزيد من الإثارة".
وعن معاناة نادي برشلونة الذي يمر حاليا بفترة عصيبة بسبب سوء النتائج، علق "الدون" قائلا: "ميسي هو نفس اللاعب دائما داخل الملعب. برشلونة في فترة صعبة لكنه يبقى برشلونة وأنا واثق من أنه سيتعافى لأن كل الفرق تمر بفترات سيئة وسيظل برشلونة من الفرق الرائعة".
المصدر: روسيا اليوم
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