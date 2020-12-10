رياضة

أول تعليق لزيدان بعد بلوغ ريال مدريد ثمن نهائي دوري الأبطال

Lebanon 24
10-12-2020 | 12:00
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أعلن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان ان فريقه قدم أفضل مباراة له هذا الموسم خلال فوزه أمس الأربعاء، 2-0، على بروسيا مونشنغلادباخ، ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وصرح زيدان بعد المباراة قائلا: "قدمنا مباراة رائعة من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة.. تعاملنا مع المباراة بشكل جيد جدا، وأعتقد أنه الأداء الأكثر اكتمالا لنا هذا الموسم".

 

وكال زيدان المديح لأداء فريقه عندما يكون في موقف حرج، وشدد على أهمية التأهل في صدارة المجموعة الثانية، وتفادي مواجهة أفضل الفرق في الدور التالي.

 

وقال المدرب الفرنسي: "لا نلعب بشكل جيد فقط عندما نكون في موقف حرج، فقد قدمنا أداء جيدا في مباريات أخرى أيضا، لكن من الصحيح أن هذا الفريق يملك القدرة على التعامل عندما يكون الموقف صعبا.. كنت لاعبا في الماضي ومن المستحيل اللعب بهذا الشكل طيلة الوقت. نحاول، لكن في بعض الأحيان لا ينجح الأمر. أنا سعيد من أجل اللاعبين لأنهم الأهم في هذه التشكيلة".

 

وأكمل: "كان من المهم إنهاء المجموعة في الصدارة".

 

وتوقفت آمال الريال في مواصلة مشواره في بطولة دوري الأبطال، على الفوز في مباراته أمام مونشنغلادباخ، وأظهر بطل أوروبا 13 مرة كفاءته وخبرته وتغلب بسهولة على ضيفه الألماني بفضل ضربتي رأس من كريم بنزيمة في الشوط الأول.

 

وبدأ فريق المدرب زيدان، مباراة مونشنغلادباخ وهو في المركز الثالث في المجموعة الثانية، لكنه أنهاها في الصدارة، حيث سيكون في المستوى الأول عند إقامة قرعة دور الستة عشر، يوم الاثنين المقبل.

 

وتأهل مونشنغلادباخ في المركز الثاني مستفيدا من تعادل إنتر ميلان بدون أهداف مع ضيفه شاختيور دونيتسك.

 

المصدر: روسيا اليوم
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