رياضة

للمرة الأولى.. محمد صلاح يعلق على تحقيقه لقب "الهداف التاريخي" لليفربول

Lebanon 24
10-12-2020 | 15:00
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علق اللاعب المصري محمد صلاح، على تحقيقه لقب "الهداف التاريخي" لنادي ليفربول الإنكليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وأعرب صلاح، في تصريحات له، عن سعادته بعدما أصبح أكثر هدافي ليفربول تسجيلا للأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، بهدفه أمس في شباك فريق ميتلاند الدنماركي في الجولة السادسة من دور المجموعات"، قائلا: "سعيد بتحقيق هذا اللقب وأفتخر أن أكون هداف النادي في دوري الأبطال".

 

وتابع: "آمل في مواصلة التقدم وتسجيل المزيد من الأهداف، وأحاول التسجيل في كافة المباريات من أجل مساعدة الفريق في تحقيق الفوز بالبطولات"، مؤكدا أن "المباراة انتهت بالتعادل لكن الأمر الأكثر الأهمية أننا تأهلنا بالمركز الأول في المجموعة".

 

يأتي ذلك بعد يومين من تحقيق اللاعب الدولي المصري، إنجازا لم يصل إليه أسطورة كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو خلال تواجده بالدوري الإنكليزي.

 

وتألق صلاح خلال مباراة ليفربول وولفرهامبتون، حيث سجل هدفا وصنع هدفا آخر، ليساعد الريدز حامل اللقب على الفوز 4-صفر خارج أرضه. واستطاع أن يصل إلى الهدف رقم 84 في 131 مباراة له بالدوري الإنجليزي، متفوقا بذلك على رونالدو الذي بلغ العدد ذاته من الأهداف في المسابقة بعد 196 مواجهة، عندما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد.

 

المصدر: سبوتنيك
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