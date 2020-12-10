رياضة

غوارديولا يتغزل في أغويرو.. ويشيد بـ"الغريزة"

Lebanon 24
10-12-2020 | 18:00
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قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن مهاجمه سيرخيو أغويرو لن يفقد غريزته في تسجيل الأهداف على الإطلاق، إذ هز اللاعب الأرجنتيني الشباك بعد 10 دقائق من عودته من إصابة في الفوز على أولمبيك مرسيليا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.

وغاب أغويرو، هداف سيتي عبر العصور، عن بداية الموسم بسبب جراحة في الركبة وأصيب مرة أخرى في مواجهة أولمبياكوس الشهر الماضي.

وهز اللاعب الأرجنتيني الشباك في مباراته الخامسة هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 41 هدفا في دوري الأبطال.

وأبلغ غوارديولا الصحافيين بعد الفوز 3-صفر "غريزته في تسجيل الأهداف ستظل موجودة. أهم شيء هو مشاركته في التدريب 3 أو 4 مرات ورد فعله في التدريبات كان جيدا".

وأشار غوارديولا إلى أن أغويرو لن يشارك في التشكيلة الأساسية ضد مانشستر يونايتد، السبت. وأضاف "خطوة بخطوة. المهم هو رد فعله (الخميس) بعد هذا المجهود".

ويحيط الغموض بموقف لاعب الوسط إيلكاي غندوغان بعد خروجه بعد نهاية الشوط الأول، الأربعاء.

وقال غوارديولا: "إيلكاي تعرض لإصابة في الكاحل. خاض المباراة الأخيرة أمام فولهام لذا لم نرغب في المخاطرة".
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