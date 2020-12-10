رياضة

لماذا يجب عدم الإفراط في ممارسة الرياضة؟

Lebanon 24
10-12-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-773782-637432146845055051.jpg
Doc-P-773782-637432146845055051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ينصح جميع الأطباء بممارسة التمارين الرياضية لكونها الحل الطبيعي الذهبي لتحسين الصحة بعدة طرق، ولكن يجب أن يكون ذلك ضمن الحد الطبيعي أي لمدة 30 إلى 40 دقيقة يوميا.

تسهم ممارسة التمارين الرياضية في تعزيز الصحة العامة لكونها تخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتساعد في الحفاظ على وزن صحي مثالي، وذلك بحسب ما نشره موقع "تايمز أوف إينديا".
 
لكن الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية اعتقادا بكونه يساعد على جني المزيد من الفوائد الصحية، قد يأتي بنتائج عكسية تماما.
قد يؤدي الإفراط في التدريب إلى مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية الجسدية والنفسية السيئة، وتشمل بعض هذه الآثار الشائعة للإفراط في ممارسة الرياضة ما يلي:

الشعور بالتعب:

التمرين المكثف للغاية يجبر الجسم على إطلاق هرمون التوتر، والذي يمكن أن يجعلك تشعر بالإرهاق والتوتر بمرور الوقت، لذا يجب إعطاء الجسم المزيد من الوقت للراحة وتجنب الإفراط في التدريب.

انخفاض الأداء:

إجهاد الجسم يجعل العضلات متوترة أيضا، ويؤدي هذا إلى خفض مستوى الأداء تدريجيا أثناء التدريب، فإذا كنت قادرا في وقت سابق على قطع كيلومتر واحد في 5 دقائق، فقد يؤدي الإفراط في التدريب إلى زيادة الحد الزمني اللازم لهذا الأمر بالتأكيد.

زيادة خطر الإصابة:

 إذا كنت غير معتاد على ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، فيجب تجنب هذا الأمر قدر الإمكان، لأن ذلك سيزيد من احتمالية الإصابة، إذ تعد آلام العضلات وإجهاد المفاصل وآلام الظهر من بعض إصابات التمرين الشائعة التي تسبب لك آلاما حادة.

الأرق:

تساعد ممارسة الرياضة باعتدال على استرخاء الجسم وتعزيز النوم الجيد، لكن إجهاد الجسم بشكل كبير يؤدي حتما إلى إجهاد العضلات والشعور بالضيق والأرق، وسوف تجد صعوبة في النوم أيضا.

اضطرابات نفسية:

على الرغم من أن ممارسة الرياضة تعزز المزاج وبالتالي إفراز الدوبامين الذي هو أحد هرمونات الشعور بالسعادة، لكن الإفراط في التدريب يفعل العكس تماما، إذ يزداد مستوى الكورتيزول في الجسم مما قد يتسبب في تقلبات مزاجية حادة وتوتر مزمن واضطرابات القلق والاكتئاب السريري.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
21:00 | 2020-12-10
18:00 | 2020-12-10
15:00 | 2020-12-10
12:00 | 2020-12-10
10:30 | 2020-12-10
09:00 | 2020-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website