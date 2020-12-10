رياضة

وكيل ديفيد آلابا يكشف الوجهة المحتملة لموكله

Lebanon 24
10-12-2020 | 21:00
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أعلن بيني زهافي، وكيل مدافع "بايرن ميونيخ" ديفيد ألابا، عن أربعة أندية قد تكون الوجهة القادمة للاعب النمساوي في حال رحيله الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية خبرا يقول بأن ألابا قد ينضم لأحد عملاقي إسبانيا، برشلونة، ريال مدريد، أو تشيلسي الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد انتهاء عقده مع الفريق في صيف 2021.
 

وعلى الرغم من التقارير التي تؤكد وجود تقارب في وجهات النظر بين اللاعب وإدارة النادي، ليأتي تصريح وكيل أعماله وينسف تلك التقارير بالكامل، حيث تبدو الأخبار الواردة من بافاريا بأن النادي فقد اهتمامه بإمكانية ارتداء ألابا لقميص أي فريق آخر.

وكانت وسائل الإعلام الألمانية قد قالت بأن ألابا يريد أن يكون راتبه أكبر من ليفاندوفسكي، حيث عرضت عليه راتبا سنويا يبلغ 11 مليون يورو، لكن وكيل اللاعب يطلب الحصول على 15 مليونا، وهو ما ترفضه إدارة البايرن لعدم كسر سقف الرواتب.

وينتهي عقد ألابا مع البايرن في صيف العام المقبل، وسيكو بإمكانه الانتقال من الفريق مجانا، كما أصبح بإمكانه التفاوض مع أي فريق يرغب فيه بعد رأس السنة المقبلة.

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