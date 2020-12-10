وكيل ديفيد آلابا يكشف الوجهة المحتملة لموكله

وعلى الرغم من التقارير التي تؤكد وجود تقارب في وجهات النظر بين اللاعب وإدارة النادي، ليأتي تصريح وكيل أعماله وينسف تلك التقارير بالكامل، حيث تبدو الأخبار الواردة من بافاريا بأن النادي فقد اهتمامه بإمكانية ارتداء ألابا لقميص أي فريق آخر.
وكانت وسائل الإعلام الألمانية قد قالت بأن ألابا يريد أن يكون راتبه أكبر من ليفاندوفسكي، حيث عرضت عليه راتبا سنويا يبلغ 11 مليون يورو، لكن وكيل اللاعب يطلب الحصول على 15 مليونا، وهو ما ترفضه إدارة البايرن لعدم كسر سقف الرواتب.
David Alaba et Pini Zahavi, son agent, ont établi une short liste de 4 clubs :
🇪🇸 FC Barcelone
🇪🇸 Real Madrid
🇫🇷 PSG
🏴 Chelsea
Vous le voyez signer où ? 🤔
(Bild) pic.twitter.com/pqFGClYAet
— Actu Foot (@ActuFoot_) December 9, 2020
David Alaba et Pini Zahavi, son agent, ont établi une short liste de 4 clubs :
وينتهي عقد ألابا مع البايرن في صيف العام المقبل، وسيكو بإمكانه الانتقال من الفريق مجانا، كما أصبح بإمكانه التفاوض مع أي فريق يرغب فيه بعد رأس السنة المقبلة.