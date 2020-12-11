22
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
زيدان يحقق رقماً مميزاً مع ريال مدريد
Lebanon 24
11-12-2020
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، رقما مميزا، بعد الفوز على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وبلوغه ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ووصل زيدان إلى الانتصار رقم 150 مع ريال مدريد في جميع المسابقات، خلال 228 مباراة معه، وهو ثاني أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في تاريخ الفريق الملكي، بعد ميغيل مونيوز الذي حقق 357 انتصارا.
ويحتل الأسطورة فيسينتي ديل بوسكي المركز الثالث برصيد 133 انتصارا، ويليه البرتغالي جوزيه مورينيو في المرتبة الرابعة (128 انتصارا)، ومن ثم ليو بينهاكر في المركز الخامس (121 انتصارا).
وجاءت انتصارات زيدان مع ريال مدريد، بواقع 105 في الدوري الإسباني، و28 انتصارا في دوري أبطال أوروبا، و8 في مسابقة كأس إسبانيا، و4 انتصارات في مونديال الأندية، إضافة إلى ثلاثة انتصارات في السوبر الإسباني، وانتصارين في السوبر الأوروبي.
كما يعتبر زيدان ثاني أكثر المدربين نجاحا في تاريخ ريال مدريد، حيث قاده إلى الفوز بـ11 لقبا من بينها دوري الدرجة الأولى الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، خلف مونيوز، الذي جمع 14 لقبا في الفترة ما بين عامي (1959 و1974).
يذكر أن زيدان (48 عاما) تولى قيادة ريال مدريد لأول مرة في عام 2016 وعاد للنادي ليبدأ فترة ثانية في 2019، وهو صاحب ثالث أطول فترة تدريب في النادي بعد ميغيل مونيوز، وفيسنتي ديل بوسكي.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
بصورة عارية.. فنانة عربية تثير الجدل والجمهور يهاجمها
Lebanon 24
بصورة عارية.. فنانة عربية تثير الجدل والجمهور يهاجمها
15:00 | 2020-12-10
10/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد بالدولار.. هكذا افتتحت السوق السوداء
Lebanon 24
ارتفاع جديد بالدولار.. هكذا افتتحت السوق السوداء
09:32 | 2020-12-11
11/12/2020 09:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عون تفاجأ بتشكيلة الحريري.. سمّى كل الوزراء بمن فيهم المسيحيون
Lebanon 24
عون تفاجأ بتشكيلة الحريري.. سمّى كل الوزراء بمن فيهم المسيحيون
15:05 | 2020-12-10
10/12/2020 03:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي التشكيلة التي رفضها عون
Lebanon 24
هذه هي التشكيلة التي رفضها عون
07:07 | 2020-12-11
11/12/2020 07:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدعاء على حسان دياب و3 وزراء بقضية انفجار المرفأ.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الإدعاء على حسان دياب و3 وزراء بقضية انفجار المرفأ.. إليكم التفاصيل
14:10 | 2020-12-10
10/12/2020 02:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:00 | 2020-12-11
اغتصاب "وسط الضحكات".. السجن 9 سنوات لنجم "السامبا" السابق روبينيو!
12:00 | 2020-12-11
مورينيو: كيف أسعدهم جميعا؟ لا يمكنني صنع المعجزات
09:00 | 2020-12-11
إليكم ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف الـ"فيفا".. هذه مرتبة لبنان
06:00 | 2020-12-11
تجربة تحاكي انتشار كورونا في مدرجات كرة القدم (فيديو)
23:00 | 2020-12-10
لماذا يجب عدم الإفراط في ممارسة الرياضة؟
21:00 | 2020-12-10
وكيل ديفيد آلابا يكشف الوجهة المحتملة لموكله
فيديو
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
Lebanon 24
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
11/12/2020 13:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
11/12/2020 13:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
14:00 | 2020-12-09
11/12/2020 13:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact