رياضة

زيدان يحقق رقماً مميزاً مع ريال مدريد

Lebanon 24
11-12-2020 | 10:30
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حقق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، رقما مميزا، بعد الفوز على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وبلوغه ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووصل زيدان إلى الانتصار رقم 150 مع ريال مدريد في جميع المسابقات، خلال 228 مباراة معه، وهو ثاني أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في تاريخ الفريق الملكي، بعد ميغيل مونيوز الذي حقق 357 انتصارا.
 
ويحتل الأسطورة فيسينتي ديل بوسكي المركز الثالث برصيد 133 انتصارا، ويليه البرتغالي جوزيه مورينيو في المرتبة الرابعة (128 انتصارا)، ومن ثم ليو بينهاكر في المركز الخامس (121 انتصارا).

وجاءت انتصارات زيدان مع ريال مدريد، بواقع 105 في الدوري الإسباني، و28 انتصارا في دوري أبطال أوروبا، و8 في مسابقة كأس إسبانيا، و4 انتصارات في مونديال الأندية، إضافة إلى ثلاثة انتصارات في السوبر الإسباني، وانتصارين في السوبر الأوروبي.

كما يعتبر زيدان ثاني أكثر المدربين نجاحا في تاريخ ريال مدريد، حيث قاده إلى الفوز بـ11 لقبا من بينها دوري الدرجة الأولى الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، خلف مونيوز، الذي جمع 14 لقبا في الفترة ما بين عامي (1959 و1974).

يذكر أن زيدان (48 عاما) تولى قيادة ريال مدريد لأول مرة في عام 2016 وعاد للنادي ليبدأ فترة ثانية في 2019، وهو صاحب ثالث أطول فترة تدريب في النادي بعد ميغيل مونيوز، وفيسنتي ديل بوسكي.
المصدر: روسيا اليوم
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