رياضة

إليكم ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف الـ"فيفا".. هذه مرتبة لبنان

Lebanon 24
11-12-2020 | 09:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، أمس الخميس، عن التصنيف الشهري للمنتخبات لشهر كانون الأول 2020.

 

وتصدر منتخب تونس قائمة المنتخبات العربية، وشغل المركز 26 على سلم ترتيب المنتخبات العالمية، والمركز الثاني إفريقيا بعد نظيره السنغالي.

 

وجاء منتخب الجزائر في المركز الثاني عربيا وإفريقيا والـ31 عالميا برصيد 1488 نقطة، وتلاه المغرب في المرتبة الثالثة عربيا وإفريقيا والمركز 35 عالميا برصيد 1474، ومن ثم منتخب مصر في المرتبة الرابعة عربيا وإفريقيا والـ49 عالميا برصيد 1432 نقطة.

 

وجاء منتخب قطر في المركز الخامس عربيا برصيد 1391 نقطة، والثالث آسيويا بعد المنتخب الياباني متصدر الترتيب ووصيفه الإيراني، والمركز الـ58 عالميا.

 

واحتفظ العنابي القطري بصدارة  المنتخبات العربية آسيويا، وتلاه السعودي في المركز الثاني والعراق في الثالث.

 

وفي ما يلي ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف "فيفا" لشهر كانون الأول 2020:

 

1 (26)- تونس (1503) نقاط

 

2 (31)- الجزائر (1488) نقطة

 

3 (35)- المغرب (1474) نقطة

 

4 (49)- مصر (1432) نقطة

 

5 (58)- قطر (1391) نقطة

 

6 (67)- السعودية (1353) نقطة

 

7 (69)- العراق (1347) نقطة

 

8 (74)- الإمارات (1326) نقطة

 

9 (76)- سوريا (1313) نقطة

 

10 (82)- سلطنة عمان (1303) نقاط

 

11 (92)- لبنان (1263) نقطة

 

12 (95)- الأردن (1244) نقطة

 

13 (97)- البحرين (1238) نقطة

 

14 (101)- موريتانيا (1207) نقاط

 

15 (102)- فلسطين (1204) نقاط

 

16 (111)- ليبيا (1178) نقطة

 

17 (127)- السودان (1124) نقطة

 

18 (130)- جزر القمر (1112) نقطة

 

19 (145)- اليمن (1071) نقطة

 

20 (148)- الكويت (1050) نقطة

 

21 (184)- جيبوتي (919) نقطة

 

22 (197)- الصومال (879) نقطة.

 

المصدر: روسيا اليوم
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