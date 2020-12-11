رياضة

مورينيو: كيف أسعدهم جميعا؟ لا يمكنني صنع المعجزات

Lebanon 24
11-12-2020 | 12:00
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خرج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو معترفا بأنه لا يستطيع إسعاد كل لاعبيه، حيث لم يشارك ديلي آلي مهاجم إنكلترا في الفوز في الدوري الأوروبي لكرة القدم، أمس الخميس.

 

وتغلب توتنهام 2-صفر على رويال أنتويرب ليخطف صدارة المجموعة من نظيره البلجيكي لكن آلي لم يكن بين 5 تغييرات، وخرج لاعب الوسط هاري وينكس، في مشاركة نادرة له في التشكيلة الأساسية، إلى غرفة الملابس مباشرة بعد نزول تانجاي ندومبلي بدلا منه في الشوط الثاني.

 

وأبلغ مورينيو شبكة بي.تي سبورت التلفزيونية "كيف يمكنني إسعادهم جميعا؟ لا أعتقد أنهم سعداء وهذه هي طبيعة كرة القدم، لا يمكنني صنع المعجزات".

 

وأضاف في إشارة إلى وينكس "أبلغت كل اللاعبين إذا لم يشاركوا عليهم العودة للاستحمام. قلت ذلك لكل اللاعبين الذين استبدلتهم لأن عندما يكون الطقس باردا فأنا أفضل عودتهم إلى غرفة الملابس والاستحمام.

 

"وينكس فعل ذلك وأنا سعيد بهذا لأنني من أبلغته بهذا الأمر"، وفق ما نقلت "رويترز".

 

ويحل توتنهام ضيفا على كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي الممتاز، الأحد، وهو في صدارة البطولة ولم يخسر منذ هزيمته في الجولة الافتتاحية للموسم.

 

لكن آلي أصبح على الهامش في تشكيلة توتنهام، إذ لم يشارك سوى مرتين فقط في الدوري، وبدا اللاعب البالغ عمره 24 عاما، غاضبا، الخميس.

 

وقال مورينيو: "دعونا لا نهرب من الحقيقة. أي بديل يدرك أنه تم استخدام كل التغييرات الخمسة فلن يكون سعيدا، ولا أتوقع أن يكون سعيدا".

 

وارتبط اسم آلي بالرحيل عن توتنهام الصيف الماضي، وربما سيحاول تعزيز فرصته في اللحاق بتشكيلة إنكلترا في بطولة أوروبا 2020 خلال فترة الانتقالات الشتوية.

المصدر: سكاي نيوز
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