بالأسماء.. اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ32 من "اليوروبا ليغ"!

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بعد انتهاء منافسات دور المجموعات في البطولة، أمس الخميس، وقبلها دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث ينتقل أصحاب المركز الثالث في مجموعات "التشامبيونز ليغ" إلى "اليوروبا ليغ".

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، فقد اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ32 لـ"يوروبا ليغ"، بعد أن تأهل 24 فريقاً أبطال المجموعات الـ12 وأصحاب المركز الثانية، إضافة إلى انضمام 8 أندية وافدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا من أصحاب المركز الثالث في مجموعاتها، وهي: "ريد بول سالزبورغ" النمساوي، "شاختار دونيتسك" الأوكراني، "أولمبياكوس" اليوناني، "أياكس أمستردام" الهولندي، "كراسنودار" الروسي، "كلوب بروج" البلجيكي، "دينامو كييف" الأوكراني، و"مانشستر يونايتد" الإنكليزي.





- المجموعة الأولى (A): وفي ما يلي الأندية 24 المتأهلة من الدوري الأوروبي:- المجموعة الأولى (A):

"روما" (إيطاليا).

"يونغ بويز" (سويسرا).

- المجموعة الأولى (B):



"أرسنال" (إنكلترا).

"مولده" (النرويج).

- المجموعة الثالثة (C):



"باير ليفركوزن" (ألمانيا).

"سلافيا براغ" (التشيك).

- المجموعة الرابعة (D):



"غلاسكو رينجرز" (إسكتلندا).

"بنفيكا" (البرتغال).

- المجموعة الخامسة (E):



"أيندهوفن" (هولندا).

"غرناطة" (إسبانيا).

- المجموعة السادسة (F):



"نابولي" (إيطاليا).

"ريال سوسييداد" (إسبانيا).

- المجموعة السابعة (G):



"ليستر سيتي" (إنكلترا).

"سبورتينغ براغا" (البرتغال).

- المجموعة الثامنة (H):



"ميلان" (إيطاليا).

"ليل" (فرنسا).

- المجموعة التاسعة (I):



"فياريال" (إسبانيا).

"ماكابي تل أبيب" (إسرائيل).

- المجموعة العاشرة (J):



"توتنهام" (إنكلترا).

"رويال انتويرب" (بلجيكا).

- المجموعة الحادية عشرة (K):



"دينامو زغرب" (كرواتيا).

"وولفسبيرغر" (النمسا).

- المجموعة الثانية عشرة (L):



"هوفنهايم" (ألمانيا).

"سرفينا زفيزدا" (صربيا).