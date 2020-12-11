الدوري الأوروبي: لاعب "ألكمار" يحرم فريقه من التأهل لدور الـ32.. و"سوسييداد" يستفيد!

أضاع فريق "ألكمار" الهولندي فرصة التأهل إلى الدور 32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم عقب خسارته بنتيجة 2-1 أمام مضيفه "رييكا" الكرواتي في المباراة التي جمعتهما، أمس الخميس، ليمنح الفريق الكرواتي بذلك بطاقة التأهل الثانية في المجموعة السادسة إلى "ريال سوسييداد" الإسباني الذي تعادل 1-1 مع مضيفه متصدر المجموعة نادي "نابولي" الإيطالي.

وفي المباراة الأولى، وضع البوسني لوكا مينالو فريقه الكرواتي في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 52، وبعد دقيقتين حصل اللاعب الآيسلندي ألبرت غودموندسون على فرصة ذهبية لإدراك التعادل لـ"ألكمار"، لكنّه أخفق في متابعة الكرة في الشباك وهو على أبواب المرمى بغرابة شديدة، بينما نجح زميله المدافع أوين وينديل في معادلة النتيجة بعد 3 دقائق من ذلك.

وكان الفريق الهولندي بحاجة إلى الفوز ليضمن تأهله إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي، ولكنّه تعرض لضربة موجعة في الدقيقة 81 بطرد مهاجمه السويدي جاسبر كارلسون، ومن ثم تلقت شباكه الهدف الثاني عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

واستفاد فريق "ريال سوسييداد" من نتيجة المباراة كما يدين بالفضل لمهاجمه البرازيلي ويليان جوزيه الذي سجل هدف التعادل في الوقت القاتل أمام "نابولي" ليتأهلا سوياً عن المجموعة السادسة إلى دور الـ32 من البطولة.

وافتتح البولندي بيوتر زيلينسكي التسجيل لـ"نابولي" في الدقيقة 35، وعادل جوزيه لـ"سوسييداد" في الدقيقة (90+2).





وبلغ فريقا "نابولي" و"ريال سوسييداد" الدور 32 من المسابقة "يوروبا" ليغ، فقد احتل فريق "نابولي" صدارة المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، وتلاه "ريال سوسييداد" في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.



بينما اكتفى فريق "ألكمار" الهولندي بالمركز الثالث، برصيد 8 نقاط، و"رييكا" بالمركز الأخير برصيد 4 نقاط.