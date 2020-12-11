رياضة

الدوري الأوروبي: لاعب "ألكمار" يحرم فريقه من التأهل لدور الـ32.. و"سوسييداد" يستفيد!

Lebanon 24
11-12-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-773969-637432705886057635.jpg
Doc-P-773969-637432705886057635.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أضاع فريق "ألكمار" الهولندي فرصة التأهل إلى الدور 32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم عقب خسارته بنتيجة 2-1 أمام مضيفه "رييكا" الكرواتي في المباراة التي جمعتهما، أمس الخميس، ليمنح الفريق الكرواتي بذلك بطاقة التأهل الثانية في المجموعة السادسة إلى "ريال سوسييداد" الإسباني الذي تعادل 1-1 مع مضيفه متصدر المجموعة نادي "نابولي" الإيطالي. 
 
وفي المباراة الأولى، وضع البوسني لوكا مينالو فريقه الكرواتي في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 52، وبعد دقيقتين حصل اللاعب الآيسلندي ألبرت غودموندسون على فرصة ذهبية لإدراك التعادل لـ"ألكمار"، لكنّه أخفق في متابعة الكرة في الشباك وهو على أبواب المرمى بغرابة شديدة، بينما نجح زميله المدافع أوين وينديل في معادلة النتيجة بعد 3 دقائق من ذلك.
 
 
وكان الفريق الهولندي بحاجة إلى الفوز ليضمن تأهله إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي، ولكنّه تعرض لضربة موجعة في الدقيقة 81 بطرد مهاجمه السويدي جاسبر كارلسون، ومن ثم تلقت شباكه الهدف الثاني عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.
 
واستفاد فريق "ريال سوسييداد" من نتيجة المباراة كما يدين بالفضل لمهاجمه البرازيلي ويليان جوزيه الذي سجل هدف التعادل في الوقت القاتل أمام "نابولي" ليتأهلا سوياً عن المجموعة السادسة إلى دور الـ32 من البطولة.
 
وافتتح البولندي بيوتر زيلينسكي التسجيل لـ"نابولي" في الدقيقة 35، وعادل جوزيه لـ"سوسييداد" في الدقيقة (90+2).

وبلغ فريقا "نابولي" و"ريال سوسييداد" الدور 32 من المسابقة "يوروبا" ليغ، فقد احتل فريق "نابولي" صدارة المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، وتلاه "ريال سوسييداد" في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

بينما اكتفى فريق "ألكمار" الهولندي بالمركز الثالث، برصيد 8 نقاط، و"رييكا" بالمركز الأخير برصيد 4 نقاط. 
 
 
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:00 | 2020-12-12
23:00 | 2020-12-11
21:00 | 2020-12-11
18:40 | 2020-12-11
15:00 | 2020-12-11
13:00 | 2020-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website