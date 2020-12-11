17
o
بيروت
12
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
بناءً على رغبته.. "الفتى الذهبي" يتلقّى العلاج في قطر!
Lebanon 24
11-12-2020
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي "بوروسيا دورتموند" الألماني، أنّ مهاجمه النرويجي، إرلينغ هالاند، الذي سيغيب عن الملاعب حتى كانون الثاني المقبل بعد تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ، تلقى إذناً، أمس الخميس، بالخضوع للعلاج في قطر.
وأوضح المدير الرياضي لـ"دورتموند"، ميكايل زورك، بعد وصول هالاند إلى قطر، أنّ رغبة "الفتى الذهبي" كانت في متابعة العلاج هناك، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأضاف أنّ اللاعب الحاصل على جائزة "الفتى الذهبي" التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم صاعد "محاط بخبراء وعلى اتصال وثيق بقسمنا الطبي، ولهذا السبب وافقنا على طلبه".
وبرّر المدير الرياضي قرار النادي بالإشارة إلى أنه يتوقع من اللاعب "الالتزام بإجراءات النظافة المعمول بها (لمكافحة تفشي فيروس "كورونا")، والعودة إلى ألمانيا قبل عيد الميلاد".
وسجل هالاند البالغ من العمر 20 عاماً، 17 هدفاً في 13 مباراة هذا الموسم، منها 6 أهداف خلال 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا.
المصدر:
أ ف ب
تابع
الأكثر قراءة
صورة حققت في ساعة أكثر من 216 ألف إعجاب.. ماذا نشرت نادين نسيب نجيم على حسابها؟
Lebanon 24
صورة حققت في ساعة أكثر من 216 ألف إعجاب.. ماذا نشرت نادين نسيب نجيم على حسابها؟
09:00 | 2020-12-11
11/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رانيا يوسف تضرب من جديد.. ظهرت بفستان أبيض شفاف كشف الكثير (فيديو)
Lebanon 24
رانيا يوسف تضرب من جديد.. ظهرت بفستان أبيض شفاف كشف الكثير (فيديو)
09:00 | 2020-12-11
11/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار حول رسوم الميكانيك
Lebanon 24
خبر سار حول رسوم الميكانيك
08:58 | 2020-12-11
11/12/2020 08:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلد عربي.. اغتصاب جماعي لفتاة ونشر مقاطع فيديو للجريمة
Lebanon 24
في بلد عربي.. اغتصاب جماعي لفتاة ونشر مقاطع فيديو للجريمة
09:00 | 2020-12-11
11/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد بالدولار.. هكذا افتتحت السوق السوداء
Lebanon 24
ارتفاع جديد بالدولار.. هكذا افتتحت السوق السوداء
09:32 | 2020-12-11
11/12/2020 09:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:00 | 2020-12-12
3 مرشّحين لنيل جائزة "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم من هم؟!
21:00 | 2020-12-11
رفضاً لاضطهاد مسلمي "الإيغور".. غريزمان ينهي شراكته مع "هواوي"!
18:40 | 2020-12-11
بيان من "الشباب والرياضة" للإتحادات الرياضية.. هذا ما جاء فيه
18:00 | 2020-12-11
الدوري الأوروبي: لاعب "ألكمار" يحرم فريقه من التأهل لدور الـ32.. و"سوسييداد" يستفيد!
15:00 | 2020-12-11
بالأسماء.. اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ32 من "اليوروبا ليغ"!
13:00 | 2020-12-11
اغتصاب "وسط الضحكات".. السجن 9 سنوات لنجم "السامبا" السابق روبينيو!
فيديو
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
Lebanon 24
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
12/12/2020 08:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
12/12/2020 08:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
14:00 | 2020-12-09
12/12/2020 08:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact