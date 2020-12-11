رياضة

بناءً على رغبته.. "الفتى الذهبي" يتلقّى العلاج في قطر!

Lebanon 24
11-12-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-773983-637432731742347167.jpg
Doc-P-773983-637432731742347167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي "بوروسيا دورتموند" الألماني، أنّ مهاجمه النرويجي، إرلينغ هالاند، الذي سيغيب عن الملاعب حتى كانون الثاني المقبل بعد تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ، تلقى إذناً، أمس الخميس، بالخضوع للعلاج في قطر.

وأوضح المدير الرياضي لـ"دورتموند"، ميكايل زورك، بعد وصول هالاند إلى قطر، أنّ رغبة "الفتى الذهبي" كانت في متابعة العلاج هناك، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس". 

وأضاف أنّ اللاعب الحاصل على جائزة "الفتى الذهبي" التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم صاعد "محاط بخبراء وعلى اتصال وثيق بقسمنا الطبي، ولهذا السبب وافقنا على طلبه".

وبرّر المدير الرياضي قرار النادي بالإشارة إلى أنه يتوقع من اللاعب "الالتزام بإجراءات النظافة المعمول بها (لمكافحة تفشي فيروس "كورونا")، والعودة إلى ألمانيا قبل عيد الميلاد".

وسجل هالاند البالغ من العمر 20 عاماً، 17 هدفاً في 13 مباراة هذا الموسم، منها 6 أهداف خلال 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: أ ف ب
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:00 | 2020-12-12
21:00 | 2020-12-11
18:40 | 2020-12-11
18:00 | 2020-12-11
15:00 | 2020-12-11
13:00 | 2020-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website