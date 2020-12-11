بناءً على رغبته.. "الفتى الذهبي" يتلقّى العلاج في قطر!

أعلن نادي "بوروسيا دورتموند" الألماني، أنّ مهاجمه النرويجي، إرلينغ هالاند، الذي سيغيب عن الملاعب حتى كانون الثاني المقبل بعد تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ، تلقى إذناً، أمس الخميس، بالخضوع للعلاج في قطر.وأوضح المدير الرياضي لـ"دورتموند"، ميكايل زورك، بعد وصول هالاند إلى قطر، أنّ رغبة "الفتى الذهبي" كانت في متابعة العلاج هناك، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".وأضاف أنّ اللاعب الحاصل على جائزة "الفتى الذهبي" التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم صاعد "محاط بخبراء وعلى اتصال وثيق بقسمنا الطبي، ولهذا السبب وافقنا على طلبه".وبرّر المدير الرياضي قرار النادي بالإشارة إلى أنه يتوقع من اللاعب "الالتزام بإجراءات النظافة المعمول بها (لمكافحة تفشي فيروس "كورونا")، والعودة إلى ألمانيا قبل عيد الميلاد".وسجل هالاند البالغ من العمر 20 عاماً، 17 هدفاً في 13 مباراة هذا الموسم، منها 6 أهداف خلال 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا.