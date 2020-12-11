رياضة

اغتصاب "وسط الضحكات".. السجن 9 سنوات لنجم "السامبا" السابق روبينيو!

Lebanon 24
11-12-2020 | 13:00
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أيّدت محكمة إيطالية، أمس الخميس، الحكم على المهاجم البرازيلي الدولي السابق المخضرم، روبينيو، بالسجن 9 سنوات، لاغتصابه امرأة عام 2013، حين كان لاعباً في صفوف فريق "ميلان" الإيطالي.


وأكّد قضاة محكمة الاستئناف في ميلانو الحكم الصادر غياباً عام 2017 بحق روبينيو، وأحد أصدقائه بتهمة العنف الجنسي الجماعي، الذي يعود تاريخه إلى كانون الثاني 2013.
 
ونشرت قناة "غلوبو سبورتس" التلفزيونية مقتطفات من تسجيل استخدمه المدّعون الإيطاليون لضمان إدانة اللاعب، حيث يزعم أنّ اللاعب كان يقول: "أنا أضحك لأنّني لا أهتم. المرأة كانت ثملة تماماً إنّها لا تعرف حتى ما حدث".

وكان روبينيو وصديقه ضمن مجموعة من 6 رجال متهمين بالمشاركة في الاغتصاب الجماعي لامرأة ألبانية، تبلغ من العمر 22 عاماً، في ملهى ليلي في ميلانو.

وأمرت المحكمة لاعب منتخب "السامبا" السابق ورفيقه بدفع تعويضات للسيدة موضوع الدعوى بشكل مشترك قدرها 60 ألف يورو، فيما منعت المحاكمة عن الأشخاص الأربعة الباقين.

ومن حق روبينيو، البالغ من 36 عاماً، والذي نفى الاتهامات، استئناف الحكم مرة أخرى في غضون 90 يوماً.
 
وذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ روبينيو اضطر لفسخ عقده مع نادي "سانتوس" البرازيلي في ظل الضغوط التي مورست على الفريق على خلفية إدانته.

وبدأ روبينيو مسيرته الكروية في "سانتوس" عام 2002 وانضم إلى "ريال مدريد" الإسباني عام 2005، ثم لعب مع "مانشستر سيتي" الإنكليزي من 2008 إلى 2010، و"ميلان" لمدة 4 سنوات حتى عام 2014، كما لعب في الصين مع "غوانغجو إيفرغراند"، و"أتلتيكو مينيرو" في إسبانيا، و"باشاك شهير" التركي.

وخاض روبينيو 100 مباراة مع منتخب بلاده سجل خلالها 28 هدفاً.
 
المصدر: سكاي نيوز
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