بيان من "الشباب والرياضة" للإتحادات الرياضية.. هذا ما جاء فيه

أصدرت وزارة الشباب والرياضة اليوم، تعميما رقمه 10/1/2020 طلب من الاتحادات الرياضية كافة "اتخاذ التدابير التي تؤمن الشفافية والنزاهة من خلال اعتماد اللائحة الموحدة خلال التصويت في جلسات الهيئة العامة، حرصا منها على شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية للهيئات الإدارية للاتحادات الرياضية على اختلافها، وتجنبا لأي ضغوطات أو تحركات مشبوهة لتشويه سير هذه الانتخابات".





وأشار التعميم إلى أن "هذه اللائحة الموحدة يجب أن تتضمن أسماء المرشحين كافة لعضوية الهيئات الإدارية، وأن تصدر عن الاتحاد المعني، وتكون ممهورة بخاتمه، بحيث يختار الناخب الممثل للجمعيات الأعضاء في الهيئة العامة، العدد المطلوب لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد إما بوضع علامة بجانب الأسماء المختارة أو بشطب الأسماء غير المختارة".







وجزم التعميم بـ"عدم جواز اعتماد أي طريقة أخرى لعملية الانتخاب إلا في حال تضمن النظام العام للاتحاد تدابير تحدد عملية الانتخاب بالتفصيل".