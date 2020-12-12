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رياضة
مجلّة "تايم" تمنح ليبرون جيمس لقب "رياضي العام 2020"!
Lebanon 24
12-12-2020
|
15:00
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حاز الأميركي ليبرون جيمس، نجم نادي "لوس أنجلوس ليكرز" المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "NBA" على لقب جائزة "رياضي العام 2020"، التي تمنحها مجلّة "تايم" الأميركية سنوياً.
واستعرضت المجلة، بعض الإنجازات الرياضية والأنشطة الإنسانية التي قام بها جيمس، لتأكيد استحقاقه بالجائزة، منها اختياره في شهر تشرين الأول الماضي، كأفضل لاعب في نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين للمرة الرابعة في مسيرته، ليصبح بذلك أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي، يفوز بالجائزة مع ثلاثة فرق مختلفة، إذ حصل عليها مع "ميامي هيت" في 2012 و2013، ومع "كليفلاند كافالييرز" عام 2016، بحسب ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.
كما قاد جيمس في الموسم المنصرم، "لوس أنجلوس ليكرز"، للتتويج بلقب "NBA"، للمرة الأولى منذ 2010، حيث توج الفريق حينها مع الأسطورة كوبي براينت، الذي فارق الحياة في حادث تحطم طائرته المروحية في كانون الثاني الماضي.
وأشارت "تايم" إلى مشاركة جيمس في الحملات العامة لمكافحة عدم المساواة العرقية في الولايات المتحدة، ووفقاً للمجلة، فقد انضم العديد من الرياضيين الأميركيين المشهورين إلى هذا النشاط على غرار جيمس.
وساعد الرياضي كذلك، على وجه الخصوص، في حثّ الشباب على العمل في مراكز الاقتراع قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من تشرين الثاني الماضي، ليحلوا محل العمال الأكبر سناً، لحمايتهم من الإصابة بفيروس "كورونا".
المصدر:
روسيا اليوم
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