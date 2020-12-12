الدوري الإماراتي.. "الجزيرة" يحسم "ديربي" أبوظبي أمام "الوحدة"

حسم نادي "الجزيرة" مباراة "ديربي" العاصمة الإماراتية أبو ظبي على حساب ضيفه "الوحدة" بنتيجة فوذلك في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الجمعة، في ختام مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم (دوري الخليج العربي).

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق خلفان مبارك في الدقيقة 38 من الشوط الأول، وأضاف زميله علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 62 من زمن المباراة التي أقيمت على أرضية "استاد محمد بن زايد".

وبذلك، رفع "الجزيرة" رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر "الشارقة" صاحب الـ23، فيما تجمد رصيد "الوحدة" عند 14 نقطة في المركز الثامن.