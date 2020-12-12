رياضة

عشية موقعة "الديربي".. زيدان يتحدّث عن حظوظ "الجار اللدود"!

Lebanon 24
12-12-2020 | 12:00
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عشية موقعة دربي العاصمة الإسبانية مدريد، اعتبر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب "ريال مدريد"، أنّ الجار اللدود "أتليتيكو مدريد" هو من أبرز المرشحين لنيل لقب "الليغا" الإسباني هذا الموسم، وذلك عشية المباراة التي تقام مساء اليوم السبت. 

ويتصدر "أتليتيكو مدريد" المسابقة ويبقى الفريق الوحيد الذي لم يتجرع أي خسارة هذا الموسم بعد 10 مباريات وبرصيده 26 نقطة من أصل 30 ممكنة.

وقبل مباراة القمة، يتفوق "أتليتيكو" في الصدارة بفارق 6 نقاط على "الريال" صاحب المركز الرابع الذي لعب 11 مباراة. وأقرّ زيدان بأن بداية فريقه السيئة للموسم تعني أن غريمه "أتليتيكو" بقيادة المدرب دييغو سيميوني بات من أبرز المرشحين لنيل اللقب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن زيدان قوله في مؤتمر صحافي، أمس الجمعة، عشية الديربي: "بالطبع. بات (أتلتيكو) من أبرز المرشحين". وتابع: "يظهر أتليتيكو هذا الأمر بوضوح في الملعب ويتصدر الدوريويقدم مستويات رائعة. نعرفهم جيداً".

وأضاف المدرب الفرنسي: "نرغب في الفوز بكل مباراة خاصة مباراة القمة فهي مناسبة كبيرة. فزنا بالدوري العام الماضي ونرغب في الدفاع عن اللقب وسنفعل ذلك حتى النهاية".
 
وأشاد المدرب الفرنسي بلاعب وسط "أتليتيكو" ماركوس يورينتي.

وتخرج اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً من قطاع الشباب في "ريال مدريد" قبل الانضمام لغريمه في المدينة في 2019.

وقال زيدان: "لا يدهشني الأداء الذي يقدمه فهو لاعب من طراز رفيع،  ويقدم مستويات أفضل مما كان عليها في ريال مدريد. كنا نعرف دائما انه لاعب موهوب وأسعد بتقدمه".

وأضاف زيدان، الذي رحب بعودة القائد سيرجيو راموس في انتصار الأربعاء، بدوري الأبطال على "بروسيا مونشنغلادباخ" الألماني، أنّ لاعب الوسط فيدريكو بالبيردي والظهير داني كارباخال يقتربان من العودة للتشكيلة الأساسية.

لكن حامل اللقب سيفتقد لجهود ثلاثي الهجوم إيدن هازارد ولوكايوفيتش وماريانو دياز ،إضافة إلى لاعب الوسط مارتن أوديجارد.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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