رياضة

قائد "أتلتيكو" يكشف: هكذا يمكن إقناع ميسي بالإنضمام لفريقنا!

Lebanon 24
12-12-2020 | 18:00
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كشف قائد نادي "أتلتيكو مدريد" الإسباني، كوكي، سبل إقناع نجم "برشلونة"، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالانضمام إلى "الروخي بلانكوس"، في حال قرّر ترك فريقه مع نهاية عقده في الموسم الحالي.

وفي تصريحات نقلها موقع "goal.com"، قال الدولي الإسباني في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه المرتقبة أمام مضيفه وجاره "ريال مدريد"، في قمة المرحلة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم: "ليس لدينا أي بطولة على مستوى دوري أبطال أوروبا، ربما إقناع ميسي بالقدوم إلى هنا مرهون بذلك، وتحديدا بالرغبة في خوض تحد جديد".

وتابع حديثه حول ميسي بالقول: "إنه ولد جيد، أمزح بالطبع، هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، خروجه من الفريق الكتالوني أمر صعب للغاية، لقد نجح ليو في مسيرته مع "برشلونة"، وسيكون من الصعب عليه الخروج من هناك".

وأشار إلى أنّه "من الناحية الاقتصادية الأمر صعب، لأنك لا تستطيع دفع الراتب الذي يتقاضاه في "برشلونة" (60 مليون يورو سنويا). رمي قضية التتويج بدوري الأبطال في وجهه سيكون حافزاً لاستثارة الجوع لديه، إذا لم يكن لدينا أي أبطال، فربما يقتنع".
 
المصدر: روسيا اليوم
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