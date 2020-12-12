رياضة

صدامات وشتائم.. مشجعو بيتار القدس يحتجون على بيع فريقهم لشخص إماراتي (فيديو)

Lebanon 24
12-12-2020 | 21:00
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احتج المئات من أعضاء رابطة مشجعي نادي بيتار القدس (لا فاميليا)، الذي ينافس في الدوري الإسرائيلي الممتاز لكرة القدم، أمس الجمعة، على صفقة النادي مع الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان.

وتجمع المئات من رابطة مشجعي "لا فاميليا"، المعروفة بالتحريض ضد العرب، أمام ملعب تدريب بيتار القدس، احتجاجا على بيع نصف أسهم النادي لرجل الأعمال الإماراتي حمد بن خليفة.
 
 
 
ووفقا لقناة "كان" الإسرائيلية، فقد وجه المشجعون الشتائم لمالك النادي موشيه حوغيغ، كما حدثت صدامات مع عدد من مؤيدي الصفقة.

وكان حوغيغ، مالك بيتار، قدم الأسبوع الماضي، شريكه الجديد، حمد بن خليفة، أحد أفراد العائلة المالكة في أبوظبي، الذي اشترى 50 بالمئة من الفريق.

وتعهد حمد بن خليفة، بضخ 90 مليون دولار في الفريق في العقد المقبل.
المصدر: روسيا اليوم
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