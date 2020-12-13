رياضة

روتالدو وإمكانية التخلي عنه بسبب بوغبا!

Lebanon 24
13-12-2020 | 06:00
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كشفت صحيفة "ذي إندبندنت"، أن يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، يدرس جميع الخيارات لاستعادة نجمه السابق، الفرنسي بول بوغبا، الذي يدافع حاليا عن ألوان مانشستر يونايتد.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن إدارة اليوفي، تدرس حاليا أي مخطط سيكون أفضل لاستعادة بوغبا، البالغ عمره 27 عاما.

وأضافت: "فريق السيدة العجوز لن يمانع في مبادلة مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ببوغبا، بسبب الراتب المرتفع للبرتغالي، كما أنه لا يمكن للنادي البدء في إعادة الهيكلة التي يحتاجها، نظرا لأن أسلوب لعب رونالدو لا يسمح للمدرب أندريا بيرلو في بناء فريق يلعب بشكل جماعي أكبر".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك خيارا آخر للتعاقد مع بوغبا، وهو إدراج صانع ألعاب يوفنتوس، باولو ديبالا، في الصفقة، لاسيما وأن وضع النجم الأرجنتيني في فريق "السيدة العجوز"، مشابه لوضع بوغبا في مانشستر يونايتد، إذ لم يعد الثنائي من أهم ركائز فريقيهما.

ولكن "ذي إندبندنت" شددت على أن ما قد يجعل الخيار الأخير صعبا، هو عدم رغبة ديبالا في الانتقال لمانشستر يونايتد، الذي لا يعتبره لاعبا ضروريا.

وأفيد في وقت سابق، بأن بوغبا مصمم على العودة إلى يوفنتوس، الذي تألق في صفوفه بين العامين 2012 و2016، كما أن وكيل أعماله، صرح قبل أيام، بأن الدولي الفرنسي يجب أن يرحل عن فريقه مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات المقبلة، وقبل نهاية عقده في يونيو 2022، مؤكدا أن وقت بوغبا في مانشستر قد انتهى.

وشارك بوغبا، المنضم لمانشستر في 2016 قادما من يوفنتوس، في ثماني مباريات مع اليونايتد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ودخل التشكيلة الأساسية خمس مرات فقط، ولا يزال يعاني ليكون على مستوى التوقعات العالية للمشجعين.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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